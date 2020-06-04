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" بابجي " تحذف خاصية الركوع للأصنام بعد غضب المسلمين 

Time منذ 7 ساعات
Views 1103
" بابجي " تحذف خاصية الركوع للأصنام بعد غضب المسلمين 

أميرة خالد (صدى):
ألغت لعبة بابجي خاصية الركوع للأصنام بعد غضب المسلمين جراء التحديث الأخير الذي أثار جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت " بابجي " في بيان لها :" نودّ أن نعبر عن أسفنا الشديد حيال تسبب الخصائص الجديدة في اللعبة بالاستياء لدى بعض لاعبينا، نحن نقدر ونحترم قيم وتقاليد وممارسات لاعبينا ونشعر بالأسف لتسببنا بأي ضرر أو استياء، لذلك باشرنا باتخاذ الإجراءات اللازمة وأزلنا الخاصية المزعجة ونعمل على إزالة المحتوى البصري المتعلق بها ".

ولفتت:" يقدّر فريق لعبة ببجي موبايل ويحترم جميع الأديان والثقافات ويبذل أقصى ما بوسعه لتوفير بيئة لعب آمنة وشاملة للجميع ".

وأبانت:" وسنستمر بالاستماع إلى آراء لاعبينا وتحسين لعبتنا وخطوات فحص الخصائص والمزايا الجديدة قبل إطلاقها لنضمن أن اللعبة تناسب كافة أديان وثقافات وممارسات اللاعبين. ونودّ أن نشكر لاعبينا على لفت انتباهنا لهذه المشكلة ومساعدتنا في تحسين تجربة اللعبة للجميع ".

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحافظ الله إذا الله إراد والله لو إنت قاعد على صحن مفطح تلقى كورونا مستقعد لك بعلبة الببسي
د محمد ماجد بخش
السائل الممثل هنا هو النشا والمغناطيسية هنا من نوع مجموع مجموع الجزيئات وليس فقط وحدة مجموع الجزيئات مغناطيسية من الدرجة الرابعة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حسبي الله ونعم الوكيل
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حاكموه غيابي😉
د محمد ماجد بخش
اي مادة لزجة تصنع ذلك بدون الحاجة للمغناطيس ولا المطرقة

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