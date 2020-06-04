شاهد.. فضيحة فساد ضخمة تلاحق حكام قطر و أردوغان

ماجد القزيز (صدى):
أزاح مرشح الرئاسة التركية السابق محرم إنجة الستار عن فضيحة فساد في عملية تبادل العملة مع قطر.
ولفت إنجة إلي أن المعارضة وأسهمها في ارتفاع مسبوق شعبيا الآن، موضحا أن حكام قطر متورطين في عمليات فساد ضخمة مع أردوغان وأسرته.
وتساءل إنجة، قائلا:" ماذا ستفعل قطر لو وصلت المعارضة للحكم ! "، مما أثار موجة من الجدل في تركيا.
وكان إنجة قال إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مهووس بهاجس الانقلاب طوال الوقت، يأتي هذا عقب، ادعاءات أردوغان بأن قيادات حزب الشعب الجمهوري المعارض يلمحون إلى وقوع انقلاب بالبلاد.