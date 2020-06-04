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بالفيديو .. باحث يوضح دور سلاطين الدولة العثمانية في استيطان اليهود بفلسطين

Time منذ 55 دقيقة
Views 1520
بالفيديو .. باحث يوضح دور سلاطين الدولة العثمانية في استيطان اليهود بفلسطين

وكالات (صدى):
استعرض الدكتور سلطان الأصقة، باحث في تاريخ الخليج والمشرق العربي، كيفية تورط الأتراك في تمكين اليهود في فلسطين.

وقال إن اليهود انحصروا في الدولة العثمانية في ثلاث مجموعات، وهم يهود البيزنطية، ومهاجرو أوروبا، وويهود الأندلس.

وأكد أن سلاطين الدولة العثمانية سمحوا لليهود بنقل تجارتهم من إسبانيا إلى تركيا، وأصبح اليهود في تركيا أكثر الفئات رفاهية وثراء.

وأضاف أن سلاطين الدولة العثمانية منحوا اليهود امتيازات خاصة، وأصبحت الطوائف اليهودية من أكبر الطوائف في تركيا، كما سمح لهم بالاستيطان في أى مكان تابع للدولة العثمانية.

وأشار إلى أن السلطان سليمان القانوني أمر بإعادة بناء سور القدس، وسمح باستيطان اليهود بها، وأعطاهم امتيازات في فلسطين، كما تم منحهم أراضي بها.

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د محمد ماجد بخش
7/7 ليست درجة إنها وحدة

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