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مواطن يحكي قصة إصابة عائلته بكورونا

Time منذ 59 دقيقة
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مواطن يحكي قصة إصابة عائلته بكورونا

الرياض (صدى):
روي المواطن صالح آل الشيخ كيفية إصابته بفيروس كورونا، مشيدًا بالدور الذى يقوم به رجال وزارة الصحة لعلاج المصابين بالفيروس.

وأضاف أنه برغم التزامه بالحجر المنزلي إلا أنه إصيب بالفيروس بعد إصابة السائق الذى يعمل لديه به، مضيفا أنه شعر بصداع وألم في العظام كما فقد حاستي الشم والتذوق أثناء فترة الإصابة.

وأشار إلى أن 11 من أفراد عائلته أصيبوا أيضا بالفيروس، مضيفا أن الأطباء ساعدوه، وبدأت أعراض المرض تخف تدريجيًا، مقدمًا الشكر لكافة العاملين بالقطاع الصحي لدورهم العظيم في مكافحة جائحة كورونا.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تمثيل وتغيير الكتلة المغناطيسية هو محور الحدث الكمومي
د محمد ماجد بخش
وحدة المادة هي الكثافة المغناطيسية من القاع لسطح مكيال الصاع
عابر سبيل
والله حتى المشجع الهلالي ماهو مقتنع بكلام اعلاميهم
د محمد ماجد بخش
7/7 ليست درجة إنها وحدة
المليليح
ماجد محمد اهم شي الموضوع ما يثير الجدل هههههههههههههه وبعدين فين ١٧٠ مليون؟ وبعدين اشفيك متحامل على النصر وتبحث عن الردود اللي تسئ لنصر وتخفي الردود الإيجابية حتى من حماسك واندفاعك على النصر غلطت في اسم ( الصرامي ) الله يعبنك على نفسك النصر سبب لك متاعب نفسية

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