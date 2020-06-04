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متحدث التجارة يوضح حقوق المستهلك إذا تم استغلاله من حساب لديه سجل تجاري (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1574
متحدث التجارة يوضح حقوق المستهلك إذا تم استغلاله من حساب لديه سجل تجاري (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
أوضح عبدالرحمن الحسين، المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، حقوق المستهلك لو استغل من حساب لديه سجل تجاري أو تم تسجيله في منصة "معروف".

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية، أنه في حال تعرض المستهلك إلى أي مخالفة من مخالفات نظام حقوق المستهلك أو تضليله أو التلاعب به، فإذا كان الحساب لديه سجل تجاري أو تم تسجيله في منصة "معروف" فإنه يرفع بلاغًا إلى وزارة التجارة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" أو هاتف 1900.

وأشار إلى أنه عندما يكون عملية التحايل من الحسابات المجهولة فمرجعيتها للجهات الأمنية، وباستطاعته أن يطلعها على صور المراسلات بينهم وإيصال التحويل وكافة بيانات ومعلومات الحساب.

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
تمثيل وتغيير الكتلة المغناطيسية هو محور الحدث الكمومي
د محمد ماجد بخش
وحدة المادة هي الكثافة المغناطيسية من القاع لسطح مكيال الصاع
د محمد ماجد بخش
7/7 ليست درجة إنها وحدة
المليليح
ماجد محمد اهم شي الموضوع ما يثير الجدل هههههههههههههه وبعدين فين ١٧٠ مليون؟ وبعدين اشفيك متحامل على النصر وتبحث عن الردود اللي تسئ لنصر وتخفي الردود الإيجابية حتى من حماسك واندفاعك على النصر غلطت في اسم ( الصرامي ) الله يعبنك على نفسك النصر سبب لك متاعب نفسية
د محمد ماجد بخش
في العناصر، الرقم 77 ليس 7 بل 7/7

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