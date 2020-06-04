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الأرصاد تنبه باستمرار هطول الأمطار على 3 محافظات في مكة

Time منذ 44 دقيقة
Views 1404
الأرصاد تنبه باستمرار هطول الأمطار على 3 محافظات في مكة

مكة المكرمة (صدى):
نبهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على محافظات ميسان والطائف والقنفذة بمنطقة مكة المكرمة.

وأضافت أن تلك الأجواء سيصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية حتى الساعة التاسعة مساءً.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد
بعد قصور الأمراء ومن في حكمهم لا يسددون الشركة وعندهم إسراف أشد ممن يدعي الحجة على المساجد ومع ذلك مسكوت عنهم..
عنتر فاضي جيبه
حماية حقوق المستهلك كأني قد سمعت بهذا الاسم بس وين وين !!
الملل
هذي مثل الفضلات اسحب عليها السيفون ولا اتوقع فيه شخص عاقل او مجنون بيسال عن فضلاته
دوووووس يادباس احرقهم
ابو محمد 😎
شكراً على المعلومه ..

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