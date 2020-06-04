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توأمان يجريان تجربة غريبة لاكتشاف النظام الغذائئ الأمثل

Time منذ 8 ساعات
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Comment 1
توأمان يجريان تجربة غريبة لاكتشاف النظام الغذائئ الأمثل

لندن (صدى):
حاول التوأمان البريطانيان، هوغو وروس تورنور، اكتشاف النظام الغذائئ الأفضل صحيًا.

وقرر التوأمان أن يتبع كل منهما نظام غذائي مختلف عن الآخر، واختار روس النظام الغذائي الحيواني، بينما اختار هوغو النظام الغذائي النباتي، مع قيام كلاهما بممارسة التمارين الرياضية.

وأسفرت نتائج التجربة على أنه لا يوجد نظام غذائي واحد يكون صحي تماما، حيث أكد روس أنه لم يشعر بأى تغيرات في حين زاد وزنه بمقدار 2 كيلوغراما.

أما هوغو فكان يشعر بالنشاط والحيوية، إلا أنه فقد 4 كيلوغرامات من وزنه، ووجد تغيرات في تركيبة البكتيريا التى تقلل من خطر السمنة ومرض السكري.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحافظ الله إذا الله إراد والله لو إنت قاعد على صحن مفطح تلقى كورونا مستقعد لك بعلبة الببسي
د محمد ماجد بخش
السائل الممثل هنا هو النشا والمغناطيسية هنا من نوع مجموع مجموع الجزيئات وليس فقط وحدة مجموع الجزيئات مغناطيسية من الدرجة الرابعة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حسبي الله ونعم الوكيل
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حاكموه غيابي😉
د محمد ماجد بخش
اي مادة لزجة تصنع ذلك بدون الحاجة للمغناطيس ولا المطرقة

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