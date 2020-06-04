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وفاة أول طبيب مُقيم بفيروس كورونا في مكة المكرمة

Time منذ ساعة
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وفاة أول طبيب مُقيم بفيروس كورونا في مكة المكرمة

مكة المكرمة (صدى):
شهدت منطقة مكة المكرمة، تسجيل أول حالة وفاة لطبيب مُقيم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأعلنت صحة مكة المكرمة، عن وفاة الطبيب المقيم نعيم خالد شودري (٤٧ عاماً) باكستاني الجنسية متأثراً بإصابته بالفيروس.

وصرّح المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير، بأن الطبيب المتوفى كان أحد العاملين بقسم الجراحة العامة بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة، ويعد أحد النماذج المشرفة التي وقفت بجسارة للتصدي للوباء.

وكان الطبيب شودري يعمل أخصائي جراحة بقسم الجراحة العامة بمستشفى حراء العام بمكة المكرمة، متزوج ولديه ثلاث فتيات يقمن معه وزوجته بمكة المكرمة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
بعد قصور الأمراء ومن في حكمهم لا يسددون الشركة وعندهم إسراف أشد ممن يدعي الحجة على المساجد ومع ذلك مسكوت عنهم..
عنتر فاضي جيبه
حماية حقوق المستهلك كأني قد سمعت بهذا الاسم بس وين وين !!
الملل
هذي مثل الفضلات اسحب عليها السيفون ولا اتوقع فيه شخص عاقل او مجنون بيسال عن فضلاته
دوووووس يادباس احرقهم
ابو محمد 😎
شكراً على المعلومه ..

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