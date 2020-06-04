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الخيانة الزوجية تدفع سيدة لقتل زوجها بمساعدة ابنها 

Time منذ 9 ساعات
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الخيانة الزوجية تدفع سيدة لقتل زوجها بمساعدة ابنها 

القاهرة (صدى):
اتفقت سيدة مصرية مع ابنها على قتل زوجها بسبب الخيانة الزوجية بالجيزة، حيث أثارت الجريمة البشعة غضب واستياء عدد كبير من المصريين.

وتعود الواقعة عندما دست الزوجة أقراص مخدرة لزوجها في مشروب تمر هندي، حتى فقد الوعي وسقط مغشيا عليه ثم أمسك ابن شقيقته السكين، وشق بطنه، ثم ساعد الزوجة في خنقه حتى تأكدا من موته، فأحضر نجله ملاءة وحبال كانت جهزتها والدته، ولفوا جثة المجني عليه.

ووفقا للتحقيقات الأولية فإن الاثنان اتفقا على أنهما لم يتمكنا من قتل المجني عليه بمفردهما، نظرا لضخامة جسده، فتوجهت الزوجة إلى نجل شقيقة القتيل، وأقنعته بمعاونتهما في قتله مقابل حصوله على 300 ألف جنيه بعد تنفيذ الجريمة، حيث يمتلك الزوج منزلا متعدد الطوابق كان عرضه للبيع، وحصل على عرض بـ800 ألف جنيه، لكنه رفض لرغبته في الحصول على مليون جنيه.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحافظ الله إذا الله إراد والله لو إنت قاعد على صحن مفطح تلقى كورونا مستقعد لك بعلبة الببسي
د محمد ماجد بخش
السائل الممثل هنا هو النشا والمغناطيسية هنا من نوع مجموع مجموع الجزيئات وليس فقط وحدة مجموع الجزيئات مغناطيسية من الدرجة الرابعة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حسبي الله ونعم الوكيل
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حاكموه غيابي😉
د محمد ماجد بخش
اي مادة لزجة تصنع ذلك بدون الحاجة للمغناطيس ولا المطرقة

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