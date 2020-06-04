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بالفيديو.. جريان سيل وادي الفاتح بالعرضيات

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بالفيديو.. جريان سيل وادي الفاتح بالعرضيات

مكة المكرمة (صدى):
أظهر مقطع فيديو، جريان سيل وادي الفاتح بمحافظة العرضيات جنوب مكة المكرمة اليوم الخميس.

وحذرت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة من التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة اعتباراً من اليوم الخميس، وتستمر حتى يوم الأحد القادم والمهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدني في مدى الرؤية على عدد من محافظات منطقة مكة المكرمة تشمل محافظة الطائف وميسان، واضم والكامل والعرضيات وتربة ورنية والمويه والخرمة .

ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني إلى متابعة تقارير الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة بالجميع إلى أهمية توخي الحيطة والحذر، مع الالتزام بشروط السلامة والابتعاد عن الأودية والشعاب وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
بعد قصور الأمراء ومن في حكمهم لا يسددون الشركة وعندهم إسراف أشد ممن يدعي الحجة على المساجد ومع ذلك مسكوت عنهم..
عنتر فاضي جيبه
حماية حقوق المستهلك كأني قد سمعت بهذا الاسم بس وين وين !!
الملل
هذي مثل الفضلات اسحب عليها السيفون ولا اتوقع فيه شخص عاقل او مجنون بيسال عن فضلاته
دوووووس يادباس احرقهم
ابو محمد 😎
شكراً على المعلومه ..

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