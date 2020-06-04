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قصة المصور الذي قطع مسافة 462 كم لرصد معالم طبيعية نادرة في تبوك 

Time منذ ساعتين
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قصة المصور الذي قطع مسافة 462 كم لرصد معالم طبيعية نادرة في تبوك 

تبوك (صدى):
اجتاز مصور مسافة 462 كيلومتراً لالتقاط صور ضوئية لجبال " رال " الواقعة في الجهة الجنوبية لمحافظة الوجه بمنطقة تبوك، حيث انطلق من مقر سكنه في المدنية المنورة حاملاً معه معدات التصوير.

ومن جهته، كشف المصور الضوئي خالد الجهني، النقاب عن رحلته، قائلا: " سمعت كثيراً عن جبل رال، الأمر الذي شدني كثيراً للقراءة حول هذا المعلم الطبيعي الجميل،  بعدها قررت التوجه إلى هذه الجبال وتصويرها وتوثيق مكونات صخورها ذات الأشكال الفنية والألوان الفريدة ".

وأوضح الجهني: " جبل رال الذي يقع على بعد 70 كلم جنوب شرق محافظة الوجه يُعد من أهم المعالم الطبيعية بالمحافظة، وكان فيما مضى منطقة استراتيجية مهمة وممراً للحجاج ضمن ما كان يعرف قديماً بدرب الحج المصري ".

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أحدث التعليقات

ابو محمد
بعد قصور الأمراء ومن في حكمهم لا يسددون الشركة وعندهم إسراف أشد ممن يدعي الحجة على المساجد ومع ذلك مسكوت عنهم..
عنتر فاضي جيبه
حماية حقوق المستهلك كأني قد سمعت بهذا الاسم بس وين وين !!
الملل
هذي مثل الفضلات اسحب عليها السيفون ولا اتوقع فيه شخص عاقل او مجنون بيسال عن فضلاته
دوووووس يادباس احرقهم
ابو محمد 😎
شكراً على المعلومه ..

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