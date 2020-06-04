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(لم يتطرق إلى العمل الحكومي) معلومات عن الأمير الراحل سعود بن عبدالله

Time منذ ساعتين
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(لم يتطرق إلى العمل الحكومي) معلومات عن الأمير الراحل سعود بن عبدالله

الرياض (صدى):
انتقل الأمير سعود بن عبدالله بن فيصل آل سعود، اليوم الخميس، إلى ذمة الله، حيث سيتم تشييعه ودفنه غدًا الجمعة في الرياض.

والأمير سعود هو حفيد الملك فيصل بن عبدالعزيز "رحمه الله"، ثالث ملوك المملكة الذي حكم البلاد بين عامي 1964 و1975.

يشار إلى أن والده هو الأمير والشاعر الراحل عبدالله الفيصل، ووالدته هي الأميرة الراحلة نورة بنت عساف العساف، كما أن له 8 أخوة وأخت واحدة.

وأخوته هم : الأمراء خالد (متوفي) ومحمد (متوفي) وعبد الرحمن وطلال (متوفي) وسلطان وتركي وبندر (متوفي) وفيصل، والأميرة سلطانة.

ويُعد الأمير الراحل أحد رجال الأعمال في القطاع الخاص ولم ينخرط الأمير الراحل في العمل الحكومي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
بعد قصور الأمراء ومن في حكمهم لا يسددون الشركة وعندهم إسراف أشد ممن يدعي الحجة على المساجد ومع ذلك مسكوت عنهم..
عنتر فاضي جيبه
حماية حقوق المستهلك كأني قد سمعت بهذا الاسم بس وين وين !!
الملل
هذي مثل الفضلات اسحب عليها السيفون ولا اتوقع فيه شخص عاقل او مجنون بيسال عن فضلاته
دوووووس يادباس احرقهم
ابو محمد 😎
شكراً على المعلومه ..

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