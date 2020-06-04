نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«سار» توضح الإجراءات الاحترازية الخاصة بحجز الرحلات

Time منذ ساعتين
Views 1463
«سار» توضح الإجراءات الاحترازية الخاصة بحجز الرحلات

الرياض (صدى):
أعلنت الشركة السعودية للخطوط الحديدية "سار" تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية عند السفر على القطار، حرصًا على سلامة المسافرين.

وأوضحت الشركة الإجراءات الاحترازية الخاصة بحجز الرحلات، ومنها الإفصاح عن أى زيارة للبلدان الموبوءة أو في حال تم مخالطة شخص ظهرت عليه الأعراض.

وأضافت أنه يتم إجراء الحجوزات عبر الموقع الإلكتروني www.sar.com.sa، أو من خلال التطبيق فقط، مؤكدة أنه يتم اعتماد التذاكر الإلكترونية فقط.

وتتضمنت الإجراءات استبدال المدفوعات النقدية بوسائل الدفع الرقمية، والتحقق من التذاكر من خلال المسح الضوئي.

وشددت على ضرورة التأكد من تفعيل خيارات الدفع عبر الإنترنت والبطاقات والهاتف الذكي، منوهة بأنه يسمح بشنطة واحدة لكل مسافر إضافة لشنطة اليد.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد
بعد قصور الأمراء ومن في حكمهم لا يسددون الشركة وعندهم إسراف أشد ممن يدعي الحجة على المساجد ومع ذلك مسكوت عنهم..
عنتر فاضي جيبه
حماية حقوق المستهلك كأني قد سمعت بهذا الاسم بس وين وين !!
الملل
هذي مثل الفضلات اسحب عليها السيفون ولا اتوقع فيه شخص عاقل او مجنون بيسال عن فضلاته
دوووووس يادباس احرقهم
ابو محمد 😎
شكراً على المعلومه ..

أخر الأخبار

متحدث التجارة يوضح حقوق المستهلك إذا تم استغلاله من حساب لديه سجل تجاري (فيديو)
متحدث التجارة يوضح حقوق المستهلك إذا تم استغلاله من حساب لديه سجل تجاري (فيديو)
Time منذ 4 دقائق Views 1083
رومارينيو : الاتحاد يحتاج للاعبين جدد للعودة لمنصة التتويج
رومارينيو : الاتحاد يحتاج للاعبين جدد للعودة لمنصة التتويج
Time منذ 4 دقائق Views 1083
ماسك الصبار والليمون لتفتيح البشرة 
ماسك الصبار والليمون لتفتيح البشرة 
Time منذ 15 دقيقة Views 1149
أضرار قد تحدث بسبب ثقل ميدالية مفتاح تشغيل السيارة
أضرار قد تحدث بسبب ثقل ميدالية مفتاح تشغيل السيارة
Time منذ 16 دقيقة Views 1167
بالفيديو.. " الحميدان " تكشف عن الفوائد الصحية للتبرع بالدم
بالفيديو.. " الحميدان " تكشف عن الفوائد الصحية للتبرع بالدم
Time منذ 16 دقيقة Views 1292
وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي
وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي
Time منذ 19 دقيقة Views 1246
طبيب يوضح حقيقة إزالة الرعاف للدم الفاسد والصداع
طبيب يوضح حقيقة إزالة الرعاف للدم الفاسد والصداع
Time منذ 27 دقيقة Views 1281
العمل التطوعي في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030 
العمل التطوعي في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030 
Time منذ 27 دقيقة Views 161
دباس الدوسيري عن الأسطورة ماجد عبدالله: " أنتم تكذبون وتسوقون الكذبة "
دباس الدوسيري عن الأسطورة ماجد عبدالله: " أنتم تكذبون وتسوقون الكذبة "
Time منذ 31 دقيقة Views 1618
حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة
Time منذ 35 دقيقة Views 1493