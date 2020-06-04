رئيس نادي العدالة يحذر من استئناف الدوري

ماجد محمد (صدى):
أكد رئيس نادي العدالة عبدالعزيز المضحي، أن عودة دوري المحترفين ستشكل مخاطرة كبيرة باسم الدوري، بعد وصوله إلى مستوى فني عالٍ وحضور جماهيري كبير.
وكان قد توقفت منافسات البطولة بعد انتهاء الجولة الثانية والعشرين مباشرةً؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت رابطة دوري المحترفين عن اختيار يوم 20 من أغسطس المقبل، موعداً مبدئياً لعودة المنافسات.
وأشار إلى أن وجود اللاعبين الأجانب في بلدانهم سيشكل صعوبة كبيرة لدى الأندية، إذ أن الرحلات الدولية لن تعود سريعًا وفي في حال عودة اللاعبين الأجانب إلى السعودية سيخضعون لحجر صحي يتراوح من 10 إلى 14 يومًا,