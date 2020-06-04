نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

رئيس نادي العدالة يحذر من استئناف الدوري

Time منذ ساعتين
Views 1760
رئيس نادي العدالة يحذر من استئناف الدوري

ماجد محمد (صدى):
أكد رئيس نادي العدالة عبدالعزيز المضحي، أن عودة دوري المحترفين ستشكل مخاطرة كبيرة باسم الدوري، بعد وصوله إلى مستوى فني عالٍ وحضور جماهيري كبير.

وكان قد توقفت منافسات البطولة بعد انتهاء الجولة الثانية والعشرين مباشرةً؛ لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، فيما أعلنت رابطة دوري المحترفين عن اختيار يوم 20 من أغسطس المقبل، موعداً مبدئياً لعودة المنافسات.

وأشار إلى أن وجود اللاعبين الأجانب في بلدانهم سيشكل صعوبة كبيرة لدى الأندية، إذ أن الرحلات الدولية لن تعود سريعًا وفي في حال عودة اللاعبين الأجانب إلى السعودية سيخضعون لحجر صحي يتراوح من 10 إلى 14 يومًا,

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد
بعد قصور الأمراء ومن في حكمهم لا يسددون الشركة وعندهم إسراف أشد ممن يدعي الحجة على المساجد ومع ذلك مسكوت عنهم..
عنتر فاضي جيبه
حماية حقوق المستهلك كأني قد سمعت بهذا الاسم بس وين وين !!
الملل
هذي مثل الفضلات اسحب عليها السيفون ولا اتوقع فيه شخص عاقل او مجنون بيسال عن فضلاته
دوووووس يادباس احرقهم
ابو محمد 😎
شكراً على المعلومه ..

أخر الأخبار

متحدث التجارة يوضح حقوق المستهلك إذا تم استغلاله من حساب لديه سجل تجاري (فيديو)
متحدث التجارة يوضح حقوق المستهلك إذا تم استغلاله من حساب لديه سجل تجاري (فيديو)
Time منذ 4 دقائق Views 1083
رومارينيو : الاتحاد يحتاج للاعبين جدد للعودة لمنصة التتويج
رومارينيو : الاتحاد يحتاج للاعبين جدد للعودة لمنصة التتويج
Time منذ 4 دقائق Views 1079
ماسك الصبار والليمون لتفتيح البشرة 
ماسك الصبار والليمون لتفتيح البشرة 
Time منذ 15 دقيقة Views 1149
أضرار قد تحدث بسبب ثقل ميدالية مفتاح تشغيل السيارة
أضرار قد تحدث بسبب ثقل ميدالية مفتاح تشغيل السيارة
Time منذ 15 دقيقة Views 1167
بالفيديو.. " الحميدان " تكشف عن الفوائد الصحية للتبرع بالدم
بالفيديو.. " الحميدان " تكشف عن الفوائد الصحية للتبرع بالدم
Time منذ 16 دقيقة Views 1292
وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي
وظائف شاغرة في مجلس الضمان الصحي
Time منذ 19 دقيقة Views 1246
طبيب يوضح حقيقة إزالة الرعاف للدم الفاسد والصداع
طبيب يوضح حقيقة إزالة الرعاف للدم الفاسد والصداع
Time منذ 26 دقيقة Views 1281
العمل التطوعي في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030 
العمل التطوعي في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية 2030 
Time منذ 27 دقيقة Views 161
دباس الدوسيري عن الأسطورة ماجد عبدالله: " أنتم تكذبون وتسوقون الكذبة "
دباس الدوسيري عن الأسطورة ماجد عبدالله: " أنتم تكذبون وتسوقون الكذبة "
Time منذ 30 دقيقة Views 1618
حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة على المملكة
Time منذ 35 دقيقة Views 1493