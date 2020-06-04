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النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص ادعى تسجيل حالات كورونا لغير المصابين بالفيروس

Time منذ ساعتين
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النيابة العامة تأمر بالقبض على شخص ادعى تسجيل حالات كورونا لغير المصابين بالفيروس

الرياض (صدى):
صدر أمر النيابة العامة، بالقبض على شخص ظهر في مقطع فيديو وأدلى بمعلومات كاذبة بقيام المستشفيات الخاصة بتسجيل حالات كورونا لأشخاص غير مصابين بالفيروس مقابل مبلغ معين من المال، وبناءً على المادتين ( ١٥ ، ١٧ ) من نظام الإجراءات الجزائية.

يأتي ذلك بعد إجراءات البحث والتحري وتحليل المعرفات الرقمية والتأكد من كونه المعني بالإجراء وإحالته إلى النيابة العامة لإكمال المقتضى النظامي بحقه.

وأكد مصدر مسؤول بالنيابة العامة، أنه يُحظر إنتاج أو نشر الشائعات والمعلومات الكاذبة والمغلوطة وتمريرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأي غرض كان، وأكَّد أنَّ من يفعل ذلك يقع "تحت طائلة المُساءلة الجزائية".

وطالب المصدر، المواطنين والمقيمين بالتحلي بالمسؤولية والوعي فيما يتم تداوله عبر الوسائط الاجتماعية، حرصاً على استقرار المجتمع، والنأي بالنفس عن مغبة الدخول في مساءلة جزائية مغلظة تجاه هذه السلوكيات.

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أحدث التعليقات

ابو محمد
بعد قصور الأمراء ومن في حكمهم لا يسددون الشركة وعندهم إسراف أشد ممن يدعي الحجة على المساجد ومع ذلك مسكوت عنهم..
عنتر فاضي جيبه
حماية حقوق المستهلك كأني قد سمعت بهذا الاسم بس وين وين !!
الملل
هذي مثل الفضلات اسحب عليها السيفون ولا اتوقع فيه شخص عاقل او مجنون بيسال عن فضلاته
دوووووس يادباس احرقهم
ابو محمد 😎
شكراً على المعلومه ..

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