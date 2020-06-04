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صورة قديمة للملك فهد وهو يقود سيارة في حفر الباطن
منذ ساعتين
2387
1
حفر الباطن (صدى):
وثقت صورة قديمة الملك فهد بن عبدالعزيز، وهو يقود السيارة أثناء تواجده في المخيم الملكي بحفر الباطن.
وظهر في الصورة التى تم التقاطها عام 1986م الشيخ جابر الصباح وهو يجلس داخل السيارة.
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أحدث التعليقات
عنتر فاضي جيبه
حماية حقوق المستهلك كأني قد سمعت بهذا الاسم بس وين وين !!
الملل
هذي مثل الفضلات اسحب عليها السيفون ولا اتوقع فيه شخص عاقل او مجنون بيسال عن فضلاته
دوووووس يادباس احرقهم
ابو محمد 😎
شكراً على المعلومه ..
ابو محمد 😎
كلام ممتاز ...
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