محسن السكري يعود للسجن مرة اخرى بتهمة غسل الاموال بعد الإفراج عنه بأيام

القاهرة (صدى):
أعاد القضاء المصري الضابط السابق محسن السكرى، قاتل الفنانة عاد الضابط المصري السابق محسن السكري قاتل اللبنانية سوزان تميم إلى السجن مرة اخرى بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي بتهمة مختلفة وهي غسل الأمول .
وكشف قرار الإحالة في القضية ، أن المتهم محسن منير على حمدي السكرى، صاحب شركة “رد سي” للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد اتخذ قرارا بالعفو عن 3157 سجينا، بمناسبة عيد الفطر المبارك، غالبيتهم من المدانين جنائيا في قضايا متعددة، ومن ضمن المفرج عنهم محسن السكري.