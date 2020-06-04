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محسن السكري يعود للسجن مرة اخرى بتهمة غسل الاموال بعد الإفراج عنه بأيام

Time منذ 10 ساعات
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محسن السكري يعود للسجن مرة اخرى بتهمة غسل الاموال بعد الإفراج عنه بأيام

القاهرة (صدى):
أعاد القضاء المصري الضابط السابق محسن السكرى، قاتل الفنانة عاد الضابط المصري السابق محسن السكري قاتل اللبنانية سوزان تميم إلى السجن مرة اخرى بعد الإفراج عنه بعفو رئاسي بتهمة مختلفة وهي غسل الأمول .

وكشف قرار الإحالة في القضية ، أن المتهم محسن منير على حمدي السكرى، صاحب شركة “رد سي” للتسويق العقاري، ارتكب جريمة غسيل أموال قيمتها مليون و995 ألف دولار، بأن أودع مبلغ 300 ألف دولار بحسابه لدى أحد البنوك بمدينة شرم الشيخ، كما حاز مبلغ مليون و545 ألف دولار بمسكنه بمدينة الشيخ زايد، وحفظ لدى آخرين.

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قد اتخذ قرارا بالعفو عن 3157 سجينا، بمناسبة عيد الفطر المبارك، غالبيتهم من المدانين جنائيا في قضايا متعددة، ومن ضمن المفرج عنهم محسن السكري.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحافظ الله إذا الله إراد والله لو إنت قاعد على صحن مفطح تلقى كورونا مستقعد لك بعلبة الببسي
د محمد ماجد بخش
السائل الممثل هنا هو النشا والمغناطيسية هنا من نوع مجموع مجموع الجزيئات وليس فقط وحدة مجموع الجزيئات مغناطيسية من الدرجة الرابعة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حسبي الله ونعم الوكيل
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حاكموه غيابي😉
د محمد ماجد بخش
اي مادة لزجة تصنع ذلك بدون الحاجة للمغناطيس ولا المطرقة

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