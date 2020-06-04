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المملكة تتبرع 150 مليون دولار لتحالف اللقاحات العالمي

Time منذ 17 دقيقة
Views 1295
المملكة تتبرع 150 مليون دولار لتحالف اللقاحات العالمي

الرياض (صدى):
أعلنت المملكة، عن تبرُّعها بـ 150 مليون دولار لتحالف اللقاحات العالمي.

صرّح بذلك وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان خلال قمة افتراضية اليوم الخميس.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
نار جهنم اشد ياحليمه ، هذا درس ، انتبهي لحالك ..
ابو محمد 😎
الفيديو عطلان ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين .. .. نعم انه خسوف شبه ظل ، هذا الوصف والتسمية الصحيحه ،، وليس كما قال المسند ، كسوف كاذب .. هذه تدابير ربنا بمخلوقاته ، صادقه وهادفه ولا كذب فيها أبد ،،، لسنا بحاجة تسميات الفرب المحرِّف الكاذب ..
أبو أبراهيم
الله يجزاك بالخير ياشيخ على ذلك العلم
ابو محمد 😎
الله يلطف بحالنا .. آمين ..

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