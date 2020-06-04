زوجان يُعذبان خادمتهما البالغة 8 أعوام حتى الموت

إسلام آباد (صدى):
دفعت طفلة باكستانية، حياتها ثمنًا لإطلاقها الببغاوات التي يمتلكها زوجين، حيث تم تعذيبها حتى الموت.
وأعلنت الشرطة الباكستانية، أن حست صديقي اعترف بقتل الطفلة زهرة شاه البالغة 8 سنوات من العمر، وهو وزوجته وزوجته بعد أن سمحت للببغاوات الأليفة باهظة الثمن بالهروب من أقفاصها.
وكانت الطفلة، قد أُصيبت بجروح في وجهها ويديها وقفصها الصدري وساقيها، ووجود جروح في فخذيها ناجم عن تعرضها لاعتداء جنسي، حيث توفيت في وقت لاحق متأثرة بجراحها.
يذكر أن الطفلة زهرة كانت قد تركت منزلها للعمل في منزل الزوجين، حيث استخدمها الزوجان قبل 4 أشهر لرعاية طفلهما البالغ من العمر سنة واحدة.