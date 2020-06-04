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زوجان يُعذبان خادمتهما البالغة 8 أعوام حتى الموت

Time منذ 12 دقيقة
Views 305
زوجان يُعذبان خادمتهما البالغة 8 أعوام حتى الموت

إسلام آباد (صدى):
دفعت طفلة باكستانية، حياتها ثمنًا لإطلاقها الببغاوات التي يمتلكها زوجين، حيث تم تعذيبها حتى الموت.

وأعلنت الشرطة الباكستانية، أن حست صديقي اعترف بقتل الطفلة زهرة شاه البالغة 8 سنوات من العمر، وهو وزوجته وزوجته بعد أن سمحت للببغاوات الأليفة باهظة الثمن بالهروب من أقفاصها.

وكانت الطفلة، قد أُصيبت بجروح في وجهها ويديها وقفصها الصدري وساقيها، ووجود جروح في فخذيها ناجم عن تعرضها لاعتداء جنسي، حيث توفيت في وقت لاحق متأثرة بجراحها.

يذكر أن الطفلة زهرة كانت قد تركت منزلها للعمل في منزل الزوجين، حيث استخدمها الزوجان قبل 4 أشهر لرعاية طفلهما البالغ من العمر سنة واحدة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
نار جهنم اشد ياحليمه ، هذا درس ، انتبهي لحالك ..
ابو محمد 😎
الفيديو عطلان ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين .. .. نعم انه خسوف شبه ظل ، هذا الوصف والتسمية الصحيحه ،، وليس كما قال المسند ، كسوف كاذب .. هذه تدابير ربنا بمخلوقاته ، صادقه وهادفه ولا كذب فيها أبد ،،، لسنا بحاجة تسميات الفرب المحرِّف الكاذب ..
أبو أبراهيم
الله يجزاك بالخير ياشيخ على ذلك العلم
ابو محمد 😎
الله يلطف بحالنا .. آمين ..

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