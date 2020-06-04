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أمانة الجوف تنتهي من إنشاء أطول سارية بالمنطقة علم بطول 65 مترًا

Time منذ 34 دقيقة
Views 1340
أمانة الجوف تنتهي من إنشاء أطول سارية بالمنطقة علم بطول 65 مترًا

سكاكا (صدى):
اطلع أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان أمس، على سارية العَلَم التي ترفع راية التوحيد بعد الانتهاء من أعمالها في وسط غرب مدينة سكاكا، وروعي فيها تطبيق أعلى المعايير والمواصفات القياسية التي طُبقت في التصميم والتنفيذ للوصول بها إلى أعلى درجات الأمان الممكنة للحفاظ على متانة التنفيذ والإنشاء وقدرتها على الاستمرار.

وأوضح وكيل أمين منطقة الجوف للصيانة والتشغيل المهندس أحمد بن موسى العيسى أن "العلم الوطني" الذي تحمله السارية جرى تصنيعه وتصميمه بحيث يكون مقاوماً لعوامل الطقس المختلفة من حيث المتانة والقوة والنوعية والجودة بطول 12 مترا وعرض 18 مترا يجعله الأكبر في المنطقة، واتخذت قاعدة السارية لتعلو راية التوحيد على ارتفاع أكثر من 65 متراً خفاقة بمدينة سكاكا ويمكن مشاهدته من مسافة بعيدة ومن عدة أطراف ومداخل من المدينة نظراً لموقع السارية الإستراتيجي الذي يقع غرب مدينة سكاكا .

وأكد العيسى أن أمانة منطقة الجوف اتخذت عند اعتزامها البدء في العمل دراسة كافة الأبعاد التي تسهم في نجاح تنفيذ مثل هذا التصميم من حيث قوة وصلابة المعدن المستخدم (الحديد المجلفن) المقاوم للصدأ شديد الصلابة وبلغ وزن المعدن المستخدم في السارية ( 1 طن) وقاعدة خرسانية ضخمة تتحمل وزن السارية) .

يذكر أن راية التوحيد تجسد الوحدة والترابط بين القيادة والمواطن وسيكون أحد أبرز المعالم الحضارية بمنطقة الجوف وسيضيف لها رونقاً وجمالاً .

 

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
نار جهنم اشد ياحليمه ، هذا درس ، انتبهي لحالك ..
ابو محمد 😎
الفيديو عطلان ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين .. .. نعم انه خسوف شبه ظل ، هذا الوصف والتسمية الصحيحه ،، وليس كما قال المسند ، كسوف كاذب .. هذه تدابير ربنا بمخلوقاته ، صادقه وهادفه ولا كذب فيها أبد ،،، لسنا بحاجة تسميات الفرب المحرِّف الكاذب ..
أبو أبراهيم
الله يجزاك بالخير ياشيخ على ذلك العلم
ابو محمد 😎
الله يلطف بحالنا .. آمين ..

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