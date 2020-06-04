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بالفيديو.. حليمة بولند تتعرض للحرق بجسدها

Time منذ 10 ساعات
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بالفيديو.. حليمة بولند تتعرض للحرق بجسدها

خالد الظفيري (صدى):
تعرضت الإعلامية حليمة بولند للحرق في جسدها بعد سقوط المياه الساخنة على جسدها صباح اليوم أثناء عملها بالمطبخ.

وقالت حليمة بولند عبر حسابها"انستغرام" بان في حديثها بأن المياه لم تكن في وضع الغليان ولكنها أصابتها بحروق طفيفة لأنها كانت ساخنة جداً وآلمتها الحروق بشدة رغم استخدامها كريمات للحروق وكمادات الثلج إلا أنها لم تتوجه الى أي مستشفى خوفا من التقاط فيروس كورونا المنتشر حولب العالم.

وشاركت حليمة بولند متابعيها تجربتها على حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وشرحت لهم كيفية معالجتها لهذه الحروق في المنزل.

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أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحافظ الله إذا الله إراد والله لو إنت قاعد على صحن مفطح تلقى كورونا مستقعد لك بعلبة الببسي
د محمد ماجد بخش
السائل الممثل هنا هو النشا والمغناطيسية هنا من نوع مجموع مجموع الجزيئات وليس فقط وحدة مجموع الجزيئات مغناطيسية من الدرجة الرابعة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حسبي الله ونعم الوكيل
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حاكموه غيابي😉
د محمد ماجد بخش
اي مادة لزجة تصنع ذلك بدون الحاجة للمغناطيس ولا المطرقة

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