بالفيديو.. حليمة بولند تتعرض للحرق بجسدها

خالد الظفيري (صدى):
تعرضت الإعلامية حليمة بولند للحرق في جسدها بعد سقوط المياه الساخنة على جسدها صباح اليوم أثناء عملها بالمطبخ.
وقالت حليمة بولند عبر حسابها"انستغرام" بان في حديثها بأن المياه لم تكن في وضع الغليان ولكنها أصابتها بحروق طفيفة لأنها كانت ساخنة جداً وآلمتها الحروق بشدة رغم استخدامها كريمات للحروق وكمادات الثلج إلا أنها لم تتوجه الى أي مستشفى خوفا من التقاط فيروس كورونا المنتشر حولب العالم.
وشاركت حليمة بولند متابعيها تجربتها على حسابها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وشرحت لهم كيفية معالجتها لهذه الحروق في المنزل.