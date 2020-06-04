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شاهد.. توقعات الاتحاد العربي للنقل الجوي لقطاع الطيران

Time منذ 43 دقيقة
Views 1488
شاهد.. توقعات الاتحاد العربي للنقل الجوي لقطاع الطيران

الرياض (صدى):
توقع الاتحاد العربي للنقل لقطاع الطيران تراجع مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي بما يقدر بـ2.7 تريليون دولار.

كما توقع أن يكون إجمالي الدعم الحكومي لشركات الطيران 103.6 ليار دولار، بينما قدر الاتحاد خسائر الوظائف بقطاع السفر والسياحة في العالم بحوالي 100 مليون وظيفة.

وشملت توقعات الاتحاد أن يبلغ خسائر الوظائف المقدرة فقط لدول مجموعة العشرين بحوالي 75 مليون وظيفة، وخسائر إيرادات المسافرين بحوالي 314 مليار دولار.

وأضاف أن إيرادات المطارات ستنخفض بنسبة 45%، بينما ينخفض طلب الركاب بنسبة 48%، وكذلك ستنخفض حركة المسافرين بنسبة 38%.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
نار جهنم اشد ياحليمه ، هذا درس ، انتبهي لحالك ..
ابو محمد 😎
الفيديو عطلان ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين .. .. نعم انه خسوف شبه ظل ، هذا الوصف والتسمية الصحيحه ،، وليس كما قال المسند ، كسوف كاذب .. هذه تدابير ربنا بمخلوقاته ، صادقه وهادفه ولا كذب فيها أبد ،،، لسنا بحاجة تسميات الفرب المحرِّف الكاذب ..
أبو أبراهيم
الله يجزاك بالخير ياشيخ على ذلك العلم
ابو محمد 😎
الله يلطف بحالنا .. آمين ..

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