شاهد.. توقعات الاتحاد العربي للنقل الجوي لقطاع الطيران

الرياض (صدى):
توقع الاتحاد العربي للنقل لقطاع الطيران تراجع مساهمة السفر والسياحة في الناتج المحلي بما يقدر بـ2.7 تريليون دولار.
كما توقع أن يكون إجمالي الدعم الحكومي لشركات الطيران 103.6 ليار دولار، بينما قدر الاتحاد خسائر الوظائف بقطاع السفر والسياحة في العالم بحوالي 100 مليون وظيفة.
وشملت توقعات الاتحاد أن يبلغ خسائر الوظائف المقدرة فقط لدول مجموعة العشرين بحوالي 75 مليون وظيفة، وخسائر إيرادات المسافرين بحوالي 314 مليار دولار.
وأضاف أن إيرادات المطارات ستنخفض بنسبة 45%، بينما ينخفض طلب الركاب بنسبة 48%، وكذلك ستنخفض حركة المسافرين بنسبة 38%.