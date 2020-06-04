انهيار سعر الغاز الطبيعي يضرب الإقتصاد القطري في مقتل

ماجد القزيز (صدى):
تواجه قطر أزمة مرتقبة بسبب توقعات انهيار الغاز الطبيعي والذي تعتمد نسبة كبيرة من إيرادتها عليه .
وأكدت مصادر مختصة أن سعر الغاز الطبيعي سينهار إلى ما دون الصفر ، بسبب إنخفاض استهلاك الشاحنات التي تعتمد على الغاز الطبيعي المسال .
وألغت عدة دول بالفعل منها الولايات المتحدة وبروناي والنرويج اتفاقيات لشراء الغاز المسال من قطر بسبب تراجع الإستهلاك إثر الإغلاق نتيجة لإنتشار فيروس كورونا .
وكان وزير وزير الطاقة القطري قد اعترف سابقاً بأن هناك " خطأ بشكل كبير" في سوق الغاز الطبيعي مع انخفاض الأسعار .
الجدير بالذكر أن المملكة تمكنت من السيطرة على أزمة النفط بالإتفاق مع روسيا بإعتبارهما أكبر الأسواق المصدرة للنفط في العالم .