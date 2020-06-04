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انهيار سعر الغاز الطبيعي يضرب الإقتصاد القطري في مقتل

Time منذ ساعة
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انهيار سعر الغاز الطبيعي يضرب الإقتصاد القطري في مقتل

ماجد القزيز (صدى):
تواجه قطر أزمة مرتقبة بسبب توقعات انهيار الغاز الطبيعي والذي تعتمد نسبة كبيرة من إيرادتها عليه .

وأكدت مصادر مختصة أن سعر الغاز الطبيعي سينهار إلى ما دون الصفر ، بسبب إنخفاض استهلاك الشاحنات التي تعتمد على الغاز الطبيعي المسال .

وألغت عدة دول بالفعل منها الولايات المتحدة وبروناي والنرويج اتفاقيات لشراء الغاز المسال من قطر بسبب تراجع الإستهلاك إثر الإغلاق نتيجة لإنتشار فيروس كورونا .

وكان وزير وزير الطاقة القطري قد اعترف سابقاً بأن هناك " خطأ بشكل كبير" في سوق الغاز الطبيعي مع انخفاض الأسعار .

الجدير بالذكر أن المملكة تمكنت من السيطرة على أزمة النفط بالإتفاق مع روسيا بإعتبارهما أكبر الأسواق المصدرة للنفط في العالم .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
نار جهنم اشد ياحليمه ، هذا درس ، انتبهي لحالك ..
ابو محمد 😎
الفيديو عطلان ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين .. .. نعم انه خسوف شبه ظل ، هذا الوصف والتسمية الصحيحه ،، وليس كما قال المسند ، كسوف كاذب .. هذه تدابير ربنا بمخلوقاته ، صادقه وهادفه ولا كذب فيها أبد ،،، لسنا بحاجة تسميات الفرب المحرِّف الكاذب ..
أبو أبراهيم
الله يجزاك بالخير ياشيخ على ذلك العلم
ابو محمد 😎
الله يلطف بحالنا .. آمين ..

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