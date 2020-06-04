نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

حقيقة ضغط "ترامب" على المملكة للسماح بتحليق الطائرات القطرية فوقها

Time منذ ساعة
Views 2638
Comment 1
حقيقة ضغط "ترامب" على المملكة للسماح بتحليق الطائرات القطرية فوقها

الرياض (صدى):
أعرب مصدر خليحي، عن استنكاره لمزاعم تُفيد بضغط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على المملكة والإمارات، لحل الأزمة الخليجية والسماح بتحليق الطائرات القطرية في أجوائهما.

وأكد المصدر، تقرير صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في هذا الشأن نوع البروباجاندا القطرية لإعادة طرح مسألة الطيران على المستوى الإعلامي.

وأوضح أن ادعاء تزويد طهران بمصدر دخل عبر إجبار الطائرات القطرية على التحليق فوق إيران ودفع رسوم تحليق، غير منطقي، إذ أن جميع الخطوط الجوية بالمنطقة تستخدم المجال الجوي الإيراني ومعظمها يسير رحلات للمدن للإيرانية.

وأشار إلى أن الدخل الذي تحصله إيران من رسوم مرور الطائرات القطرية يتراوح ما بين 20 إلى 40 مليون دولار سنويا وهذا مبلغ ضئيل للغاية .

كما أبدى استغرابه من طرح القضية في هذا التوقيت؛ بالتزامن مع انخفاض الحركة الجوية جراء تداعيات كورونا.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
نار جهنم اشد ياحليمه ، هذا درس ، انتبهي لحالك ..
ابو محمد 😎
الفيديو عطلان ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين .. .. نعم انه خسوف شبه ظل ، هذا الوصف والتسمية الصحيحه ،، وليس كما قال المسند ، كسوف كاذب .. هذه تدابير ربنا بمخلوقاته ، صادقه وهادفه ولا كذب فيها أبد ،،، لسنا بحاجة تسميات الفرب المحرِّف الكاذب ..
أبو أبراهيم
الله يجزاك بالخير ياشيخ على ذلك العلم
ابو محمد 😎
الله يلطف بحالنا .. آمين ..

أخر الأخبار

عرض فيلم حمود ومحيميد في عيد الأضحي القادم على منصة شاهد
عرض فيلم حمود ومحيميد في عيد الأضحي القادم على منصة شاهد
Time منذ دقيقتين Views 57
محسن السكري يعود للسجن مرة اخرى بتهمة غسل الاموال بعد الإفراج عنه بأيام
محسن السكري يعود للسجن مرة اخرى بتهمة غسل الاموال بعد الإفراج عنه بأيام
Time منذ 4 دقائق Views 69
روان بن حسين وإطلالة أكثر أناقة وجاذبية
روان بن حسين وإطلالة أكثر أناقة وجاذبية
Time منذ 4 دقائق Views 94
النيابة توضح تفاصيل الإطاحة بتشكيل عصابي هرَّب أكثر من 100 مليون ريال للخارج
النيابة توضح تفاصيل الإطاحة بتشكيل عصابي هرَّب أكثر من 100 مليون ريال للخارج
Time منذ 8 دقائق Views 1183
زوجان يُعذبان خادمتهما البالغة 8 أعوام حتى الموت
زوجان يُعذبان خادمتهما البالغة 8 أعوام حتى الموت
Time منذ 11 دقيقة Views 301
محاولة قتل سائق داخل سيارته في مظاهرات امريكا
محاولة قتل سائق داخل سيارته في مظاهرات امريكا
Time منذ 12 دقيقة Views 189
بالفيديو.. حليمة بولند تتعرض للحرق بجسدها
بالفيديو.. حليمة بولند تتعرض للحرق بجسدها
Time منذ 15 دقيقة Views 297
الله سلمه من الموت داخل البنشر
الله سلمه من الموت داخل البنشر
Time منذ 16 دقيقة Views 315
المملكة تتبرع 150 مليون دولار لتحالف اللقاحات العالمي
المملكة تتبرع 150 مليون دولار لتحالف اللقاحات العالمي
Time منذ 16 دقيقة Views 1281
موعد تطبيق التعديلات الجديدة بقوانين التحكيم في كرة القدم
موعد تطبيق التعديلات الجديدة بقوانين التحكيم في كرة القدم
Time منذ 16 دقيقة Views 1236