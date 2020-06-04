تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
نسخة
نسخة
تسجيل الدخول
تسجيل عضوية
اتصل بنا
اعلن لدينا
سياسة الخصوصية
الأعداد السابقة للصحيفة
الرئيسية
الاخبار المحلية
عربية ودولية
حوادث
منوعات
الوظائف
مال واعمال
اخبار رياضية
فيديوهات
المزيد
الخبر في صورة
عالم المرأة
عالم السيارات
فن وثقافة
قلم حر
مقالات
الرئيسية
الأخبار
حرس الحدود ينقذ حياة طفل في ينبع
منذ ساعة
1555
1
ينبع (صدى):
تمكن رجال حرس الحدود السعودي بمنطقة المدينة المنورة من إنقاذ حياة طفل في ينبع.
وقام الحرس بإسعاف الطفل الذى تعرض للسقوط بالواجهة البحرية في المحافظة، وإعادته سالمًا لأهله.
واتساب
فيسبوك
تويتر
أحدث التعليقات
ابو محمد 😎
نار جهنم اشد ياحليمه ، هذا درس ، انتبهي لحالك ..
ابو محمد 😎
الفيديو عطلان ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين .. .. نعم انه خسوف شبه ظل ، هذا الوصف والتسمية الصحيحه ،، وليس كما قال المسند ، كسوف كاذب .. هذه تدابير ربنا بمخلوقاته ، صادقه وهادفه ولا كذب فيها أبد ،،، لسنا بحاجة تسميات الفرب المحرِّف الكاذب ..
أبو أبراهيم
الله يجزاك بالخير ياشيخ على ذلك العلم
ابو محمد 😎
الله يلطف بحالنا .. آمين ..
أخر الأخبار
عرض فيلم حمود ومحيميد في عيد الأضحي القادم على منصة شاهد
منذ دقيقتين
44
محسن السكري يعود للسجن مرة اخرى بتهمة غسل الاموال بعد الإفراج عنه بأيام
منذ 4 دقائق
68
روان بن حسين وإطلالة أكثر أناقة وجاذبية
منذ 4 دقائق
92
النيابة توضح تفاصيل الإطاحة بتشكيل عصابي هرَّب أكثر من 100 مليون ريال للخارج
منذ 7 دقائق
1172
زوجان يُعذبان خادمتهما البالغة 8 أعوام حتى الموت
منذ 11 دقيقة
301
محاولة قتل سائق داخل سيارته في مظاهرات امريكا
منذ 12 دقيقة
186
بالفيديو.. حليمة بولند تتعرض للحرق بجسدها
منذ 15 دقيقة
290
الله سلمه من الموت داخل البنشر
منذ 15 دقيقة
315
المملكة تتبرع 150 مليون دولار لتحالف اللقاحات العالمي
منذ 16 دقيقة
1273
موعد تطبيق التعديلات الجديدة بقوانين التحكيم في كرة القدم
منذ 16 دقيقة
1227