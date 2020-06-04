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زوجة مدرب الهلال السابق وابنتها تنقذان نادٍ من الإفلاس

Time منذ ساعة
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زوجة مدرب الهلال السابق وابنتها تنقذان نادٍ من الإفلاس

نواف السالم (صدى):
أنقذت الرومانية آنا ماريا برودان، زوجة مدرب فريق الهلال السابق ومدرب الوصل الإماراتي حاليًا، نادي هيرمانشتاد الروماني من الإفلاس.

وتمكنت آنا، من شراء النادي، إذ نصّبت ابنتها ريبيكا البالغة من العمر 21 عامًا مالكة للنادي ورئيسة له، وإشراك عائلتها بالكامل في إدارة النادي.

ومن المقرر أن يقوم حيث ريجيكامب مدرب الهلال السابق بالإشراف على الأمور التدريبية لفريق الكرة.

يذكر أن هيرمانشتاد يحتل المركز الثالث في الدوري الروماني، ويخوض مباريات الملحق للبقاء في دوري الأضواء، ولكن بلغت ديون لاعبيه 700 ألف يورو.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
نار جهنم اشد ياحليمه ، هذا درس ، انتبهي لحالك ..
ابو محمد 😎
الفيديو عطلان ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين .. .. نعم انه خسوف شبه ظل ، هذا الوصف والتسمية الصحيحه ،، وليس كما قال المسند ، كسوف كاذب .. هذه تدابير ربنا بمخلوقاته ، صادقه وهادفه ولا كذب فيها أبد ،،، لسنا بحاجة تسميات الفرب المحرِّف الكاذب ..
أبو أبراهيم
الله يجزاك بالخير ياشيخ على ذلك العلم
ابو محمد 😎
الله يلطف بحالنا .. آمين ..

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