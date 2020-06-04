زوجة مدرب الهلال السابق وابنتها تنقذان نادٍ من الإفلاس

نواف السالم (صدى):
أنقذت الرومانية آنا ماريا برودان، زوجة مدرب فريق الهلال السابق ومدرب الوصل الإماراتي حاليًا، نادي هيرمانشتاد الروماني من الإفلاس.
وتمكنت آنا، من شراء النادي، إذ نصّبت ابنتها ريبيكا البالغة من العمر 21 عامًا مالكة للنادي ورئيسة له، وإشراك عائلتها بالكامل في إدارة النادي.
ومن المقرر أن يقوم حيث ريجيكامب مدرب الهلال السابق بالإشراف على الأمور التدريبية لفريق الكرة.
يذكر أن هيرمانشتاد يحتل المركز الثالث في الدوري الروماني، ويخوض مباريات الملحق للبقاء في دوري الأضواء، ولكن بلغت ديون لاعبيه 700 ألف يورو.