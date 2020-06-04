بالفيديو.. الفضالة لـ«منصور» بعد هجومه على «مصر»: انت تنتقم

الكويت (صدى):
هاجم الإعلامي الكويتي على الفضالة ابن بلده الكويتي نادر منصور بعد هجومه على مصر، متهما إياه بأنه ينتقم لا ينتقد، وانه ليس إعلامي.
ووجه الفضالة عبر حسابه "تويتر" حديثه لمنصور " نادر منصور أنت تدعي الإعلام، أنت لست إعلامياً، وهاجمت مصر وقلت أننا دفعنا لها، هل تنتقد أم أنك تنتقم؟”
وأضاف الفضالة أن “هناك فرق بين الانتقاد والانتقام، أنا انتقدت أداء المصريين حين خرجوا في مظاهرات، وهذا حقي، أما أنت تنتقم بدون أن تغير القوانين؟ من الذي أعطاهم المنح؟ مجلس الأمة؟ خاطب الأعضاء واسألهم لماذا أعطوهم؟ اذهب لهم وغير قوانين التركيبة السكانية، اذهب لهم بدل أن تنتقم لتشفي غليلك”.