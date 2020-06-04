الرائد ينفي صحة ما تم تداوله حول تقديم عرض رسمي من الهلال لشراء عقد الشهري

ماجد محمد (صدى):
أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرائد صالح المرشود، عدم صحة ما تم تداوله حول تقديم إدارة نادي الهلال عرضاً رسميا لشراء المدة المتبقية في عقد المهاجم صالح الشهري.
وقال المرشود بأن الشهري لا يزال لاعباً في صفوف فريق الهلال، حيثُ إن إعارته لم تنتهِ، مردفا بأن النادي لم يتلق أي عروض رسمية من نادي الهلال خلال الفترة الماضية لشراء الشهري، مشيرًا أيضًا إلى أن الرائد لم يحصل على أي عروض من أندية أخرى بشأن اللاعب.
وتاع بأن إعارة الشهري مع الهلال لمدة سنة واحدة، وفي حال رغبت إدارة الهلال التجديد مع اللاعب تخاطبنا رسميًا، ولن يتم الوقوف في طريق اللاعب، إذا كان العرض مناسبا.