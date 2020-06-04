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الرائد ينفي صحة ما تم تداوله حول تقديم عرض رسمي من الهلال لشراء عقد الشهري

Time منذ 18 ساعة
Views 1813
الرائد ينفي صحة ما تم تداوله حول تقديم عرض رسمي من الهلال لشراء عقد الشهري

ماجد محمد (صدى):
أكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرائد صالح المرشود، عدم صحة ما تم تداوله حول تقديم إدارة نادي الهلال عرضاً رسميا لشراء المدة المتبقية في عقد المهاجم صالح الشهري.

وقال المرشود بأن الشهري لا يزال لاعباً في صفوف فريق الهلال، حيثُ إن إعارته لم تنتهِ، مردفا بأن النادي لم يتلق أي عروض رسمية من نادي الهلال خلال الفترة الماضية لشراء الشهري، مشيرًا أيضًا إلى أن الرائد لم يحصل على أي عروض من أندية أخرى بشأن اللاعب.

وتاع بأن إعارة الشهري مع الهلال لمدة سنة واحدة، وفي حال رغبت إدارة الهلال التجديد مع اللاعب تخاطبنا رسميًا، ولن يتم الوقوف في طريق اللاعب، إذا كان العرض مناسبا.

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أحدث التعليقات

محمد
اذا ماعندي غير حساب المواطن من وين اجيب مسكن واثبت أني مستقل.حسبي الله ونعم ونعم الوكيل.
محمد
.
محمد
وأذا ماعندي غير حساب المواطن من وين اجيب لي مسكن واثبت استقلالي ' حسبي الله ونعم ونعم الوكيل .
د محمد ماجد بخش
ضبط إيقاع تمثيل وحدات العناصر يعتمد على تمثيل محاور الثبات لا تمثيل العدد الذري حيث تتحول وحدة تمثيل العناصر ووحدات العناصر العددية لتمثيل وحدة العنصر ووحدات تمثيل وحدات كتلة العنصر الذرية .
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
شيلوه وحطو أمه مكانه😡

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