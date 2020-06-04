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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

Time منذ 57 دقيقة
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مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضًا

الرياض (صدى):
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 14.63 نقطة ليقفل عند مستوى 7207.78 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 234 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 237 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 83 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 100 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الشرقية للتنمية, بوبا العربية, تشب, جزيرة تكافل, والجوف الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين, أسمنت ينبع, البابطين, ساب, ونماء للكيماويات فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.70% و 5.33% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء، سيرا, أرامكو السعودية, والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, الشرقية للتنمية, دار الأركان, سابك، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 337.46 نقطة ليقفل عند مستوى 7810.76 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 47 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 625 ألف سهم تقاسمتها 2402 صفقة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
نار جهنم اشد ياحليمه ، هذا درس ، انتبهي لحالك ..
ابو محمد 😎
الفيديو عطلان ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين .. .. نعم انه خسوف شبه ظل ، هذا الوصف والتسمية الصحيحه ،، وليس كما قال المسند ، كسوف كاذب .. هذه تدابير ربنا بمخلوقاته ، صادقه وهادفه ولا كذب فيها أبد ،،، لسنا بحاجة تسميات الفرب المحرِّف الكاذب ..
أبو أبراهيم
الله يجزاك بالخير ياشيخ على ذلك العلم
ابو محمد 😎
الله يلطف بحالنا .. آمين ..

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