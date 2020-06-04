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توضيح هام من تطبيق "توكلنا" بشأن تعديل مقر السكن

Time منذ 24 دقيقة
Views 1437
توضيح هام من تطبيق "توكلنا" بشأن تعديل مقر السكن

الرياض (صدى):
كشف تطبيق"توكلنا " المرخص من وزارة الصحة اليوم الخميس توضيح هام حول تعديل مقر السكن للمستخدمين بعد كثرة الطلبات الواردة لذلك .

وأكد التطبيق أنه سيتم إتاحة تعديل مقر السكن لجميع المستخدمين لتسهيل الاستفادة من خصائص التطبيق في أوقات منع التجول ، وذلك من خلال الخطوات التالية :

1- الدخول على قائمة حسابي بالتطبيق .

2-قائمة معلومات العنوان وأفراد أسرته .

ونبه التطبيق أن تعديل مقر السكن متاحاً لمرة واحدة فقط لجميع المستخدمين، لذا يجب عند تحديد موقع السكن سواء عند التسجيل في التطبيق او عند تغيير الموقع يجب ان يكون المستخدم في موقع سكنه .

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أحدث التعليقات

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غييييوووورررر
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الشرقيه
المنطقة الشرقية والاحساء يحتاجون شوية رحمة أقلها تخفيض قيمة أستهلاك الكهرباء بسداد مخفض 50% الدنيا موت والشمس بالأرض والله بتقلي والمكيفات ماهي محتملة للعمل طول النهار والليل يابتخرب وتحتاج للصيانة ولأ للأستبدال أستنزاف غير طبيعي سداد فواتير للكهرباء تقص الظهر وستبدال وصيانة مكيفات هم تقص الظهر صيفنا لأ يرحم أرحمونا وساعدونا في الكهرباء بتخفيض الفواتير إلى 50% اعينونا أعانكم الله ...
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياااااااارب يامن خلقت الجمال وجعلته فتنه إذا مابتغفر لنا وترحمنا وتتجاوز عنا ولا واحد فينا بيدخل الجنه

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