نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. زوجة علي المشعل الكندية تفضل الإقامة بالإحساء

Time منذ 14 ساعة
Views 4623
Comment 8
بالفيديو.. زوجة علي المشعل الكندية تفضل الإقامة بالإحساء

أميرة خالد (صدى):
كشف الإعلامي علي المشعل، تفاصيل حياته برفقة زوجته الكندية ، وذلك لأول مرة بعد إعلان زواجهما.

وأظهر مقطع الفيديو الذي بثه المشعل عبر حسابه "سناب شات" وهو يوجه سؤالا لزوجته عن المكان الذي ترغب المعيشة به بعد أن خيرها بين دبي ولندن وفانكوفر والإحساء، فاختارت الإحساء مستعينة بالحكمة الحساوية الشهيرة قالًة: "الحسا حساك لو الدهر نساك"، فرد عليها علي المشعل بالقول: "كافو كافو" فردت: "صح".

ورفض علي المشعل أن يذكر اسمها في مقطع الفيديو الذي تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث ناداها بـ"أم تركي"، بينما واصل مشاركة الجمهور يومياتهما حيث كانت زوجته تحضر الطعام داخل مطبخها.

Time واتساب

أحدث التعليقات

القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
الحافظ الله إذا الله إراد والله لو إنت قاعد على صحن مفطح تلقى كورونا مستقعد لك بعلبة الببسي
د محمد ماجد بخش
السائل الممثل هنا هو النشا والمغناطيسية هنا من نوع مجموع مجموع الجزيئات وليس فقط وحدة مجموع الجزيئات مغناطيسية من الدرجة الرابعة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حسبي الله ونعم الوكيل
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حاكموه غيابي😉
د محمد ماجد بخش
اي مادة لزجة تصنع ذلك بدون الحاجة للمغناطيس ولا المطرقة

أخر الأخبار

الجائحة تؤخر محاكمة رموز نظام البشير
الجائحة تؤخر محاكمة رموز نظام البشير
Time منذ 12 دقيقة Views 1263
النصر في طريقه لضم أولى صفقاته الصيفية
النصر في طريقه لضم أولى صفقاته الصيفية
Time منذ 37 دقيقة Views 1556
‏غرق باخرة إيرانية قرب السواحل العراقية
‏غرق باخرة إيرانية قرب السواحل العراقية
Time منذ ساعة Views 1596
الذئب طلع عليهم فجأة
الذئب طلع عليهم فجأة
Time منذ ساعة Views 748
عبدالمحسن الجحلان : لن يعود المنتخب حتى تعود الفرق
عبدالمحسن الجحلان : لن يعود المنتخب حتى تعود الفرق
Time منذ ساعة Views 264
فلاح القحطاني : نادي النصر أحق بالتتويج
فلاح القحطاني : نادي النصر أحق بالتتويج
Time منذ ساعة Views 414
رئيس التعاون سابقاً : الهلال استطاع ان يحقق البطولة لأنه نافس عده سنوات عليها
رئيس التعاون سابقاً : الهلال استطاع ان يحقق البطولة لأنه نافس عده سنوات عليها
Time منذ ساعة Views 305
بالصور.. إطلاق عملية تطوير بيئي واسعة في محمية شرعان
بالصور.. إطلاق عملية تطوير بيئي واسعة في محمية شرعان
Time منذ ساعة Views 1556
الشؤون الإسلامية بالقصيم تتخذ عدداً من الإجراءات الوقائية لأداء صلاة الجمعة
الشؤون الإسلامية بالقصيم تتخذ عدداً من الإجراءات الوقائية لأداء صلاة الجمعة
Time منذ ساعة Views 1633
بندر الرزيحان لعبدالمحسن الجحلان : لماذا لا تؤيد تتويج الهلال
بندر الرزيحان لعبدالمحسن الجحلان : لماذا لا تؤيد تتويج الهلال
Time منذ ساعة Views 360