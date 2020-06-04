بالفيديو.. زوجة علي المشعل الكندية تفضل الإقامة بالإحساء

أميرة خالد (صدى):
كشف الإعلامي علي المشعل، تفاصيل حياته برفقة زوجته الكندية ، وذلك لأول مرة بعد إعلان زواجهما.
وأظهر مقطع الفيديو الذي بثه المشعل عبر حسابه "سناب شات" وهو يوجه سؤالا لزوجته عن المكان الذي ترغب المعيشة به بعد أن خيرها بين دبي ولندن وفانكوفر والإحساء، فاختارت الإحساء مستعينة بالحكمة الحساوية الشهيرة قالًة: "الحسا حساك لو الدهر نساك"، فرد عليها علي المشعل بالقول: "كافو كافو" فردت: "صح".
ورفض علي المشعل أن يذكر اسمها في مقطع الفيديو الذي تداوله العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي حيث ناداها بـ"أم تركي"، بينما واصل مشاركة الجمهور يومياتهما حيث كانت زوجته تحضر الطعام داخل مطبخها.