نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالفيديو.. استعدادات الجوامع غداً لصلاة الجمعة بعسير

Time منذ ساعة
Views 1322
Comment 1
بالفيديو.. استعدادات الجوامع غداً لصلاة الجمعة بعسير

أبها (صدى):
أكد الدكتور سعود الغامدي مدير فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة عسير على الإستعدادات التي سيتم إتخاذها بالجوامع استعداداً لصلاة الجمعة غداً .

وقال "الغامدي " أن الخطبة لن تتجاوز 10 دقائق في جميع المساجد للتقليل من مخاطر انتشار العدوى ، كما سيكون فتح المساجد قبل صلاة الجمعة بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعدها بـ 20 دقيقة .

كما أكد على ضرورة تنبيه المساجد على المصلين بالوضوء في المنزل وإحضار سجادة الصلاة وترك صف فارق بين كل صف والآخر ، والتنظيم والتباعد أثناء الدخول والخروج من المسجد .

كما أكد على التعاون مع الشؤون الصحية حال اكتشاف حالة إصابة وإغلاق المسجد في تلك الحالة ، مع عمليات التعقيم والتطهير من قبل شركات الصيانة والنظافة.

وأكد "الغامدي " على فتح المساجد المجاورة للجوامع حتى يتم التخفيف عن المساجد تحقيقاً للتباعد الإجتماعي .

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
نار جهنم اشد ياحليمه ، هذا درس ، انتبهي لحالك ..
ابو محمد 😎
الفيديو عطلان ..
ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين .. .. نعم انه خسوف شبه ظل ، هذا الوصف والتسمية الصحيحه ،، وليس كما قال المسند ، كسوف كاذب .. هذه تدابير ربنا بمخلوقاته ، صادقه وهادفه ولا كذب فيها أبد ،،، لسنا بحاجة تسميات الفرب المحرِّف الكاذب ..
أبو أبراهيم
الله يجزاك بالخير ياشيخ على ذلك العلم
ابو محمد 😎
الله يلطف بحالنا .. آمين ..

أخر الأخبار

عرض فيلم حمود ومحيميد في عيد الأضحي القادم على منصة شاهد
عرض فيلم حمود ومحيميد في عيد الأضحي القادم على منصة شاهد
Time منذ دقيقة Views 23
محسن السكري يعود للسجن مرة اخرى بتهمة غسل الاموال بعد الإفراج عنه بأيام
محسن السكري يعود للسجن مرة اخرى بتهمة غسل الاموال بعد الإفراج عنه بأيام
Time منذ 3 دقائق Views 66
روان بن حسين وإطلالة أكثر أناقة وجاذبية
روان بن حسين وإطلالة أكثر أناقة وجاذبية
Time منذ 3 دقائق Views 72
النيابة توضح تفاصيل الإطاحة بتشكيل عصابي هرَّب أكثر من 100 مليون ريال للخارج
النيابة توضح تفاصيل الإطاحة بتشكيل عصابي هرَّب أكثر من 100 مليون ريال للخارج
Time منذ 7 دقائق Views 1154
زوجان يُعذبان خادمتهما البالغة 8 أعوام حتى الموت
زوجان يُعذبان خادمتهما البالغة 8 أعوام حتى الموت
Time منذ 10 دقائق Views 275
محاولة قتل سائق داخل سيارته في مظاهرات امريكا
محاولة قتل سائق داخل سيارته في مظاهرات امريكا
Time منذ 11 دقيقة Views 183
بالفيديو.. حليمة بولند تتعرض للحرق بجسدها
بالفيديو.. حليمة بولند تتعرض للحرق بجسدها
Time منذ 14 دقيقة Views 282
الله سلمه من الموت داخل البنشر
الله سلمه من الموت داخل البنشر
Time منذ 15 دقيقة Views 305
المملكة تتبرع 150 مليون دولار لتحالف اللقاحات العالمي
المملكة تتبرع 150 مليون دولار لتحالف اللقاحات العالمي
Time منذ 15 دقيقة Views 1268
موعد تطبيق التعديلات الجديدة بقوانين التحكيم في كرة القدم
موعد تطبيق التعديلات الجديدة بقوانين التحكيم في كرة القدم
Time منذ 15 دقيقة Views 1225