أضرار خطيرة قد تؤدي للوفاة بسبب "ساندويتش السكلانس"

أميرة خالد (صدى):
انتشر مؤخراً الإقبال على ساندويتش "السكلانس" أو"القنبلة " والذي يحتوي على المربى وعسل النحل والقشدة والحلاوة وغيرها من المكونات ، ما يثير القلق حول تأثيره على الصحة .
ويؤكد خبراء التغذية أن هذا السندويتش يسبب أضرار خطيرة قد تتطر للإصابة بأمراض مميتةتتمثل في التالي :
1- ضعف المناعة : حيث تعمل السكريات على تعطيل عمل الجهاز المناعي .
2- السمنة .
3- السكري نتيجة لإرتفاع السكر بالدم بمعدلات مرتفعة .
4- امراض القلب : بسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول واضطراب ضغط الدم .
5- السرطان : حيث تعتمد الخلايا السرطانية في نموها على السكريات.
6- حب الشباب : نتيجة للإفراط في السكريات والكربوهيدرات المكررة.