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أضرار خطيرة قد تؤدي للوفاة بسبب "ساندويتش السكلانس"

Time منذ 10 ساعات
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أضرار خطيرة قد تؤدي للوفاة بسبب "ساندويتش السكلانس"

أميرة خالد (صدى):
انتشر مؤخراً الإقبال على ساندويتش "السكلانس" أو"القنبلة " والذي يحتوي على المربى وعسل النحل والقشدة والحلاوة وغيرها من المكونات ، ما يثير القلق حول تأثيره على الصحة .

ويؤكد خبراء التغذية أن هذا السندويتش يسبب أضرار خطيرة قد تتطر للإصابة بأمراض مميتةتتمثل في التالي :

1- ضعف المناعة : حيث تعمل السكريات على تعطيل عمل الجهاز المناعي .

2- السمنة .

3- السكري نتيجة لإرتفاع السكر بالدم بمعدلات مرتفعة .

4- امراض القلب : بسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول واضطراب ضغط الدم .

5- السرطان : حيث تعتمد الخلايا السرطانية في نموها على السكريات.

6- حب الشباب : نتيجة للإفراط في السكريات والكربوهيدرات المكررة.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
«اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا، وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، و تداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».
سليم
عليه من الله ما يستحق ..هذا منكر النعمة....يجب على الجهات المسؤولة التشهير بعقابه كم من محروم من مثل هذه النعمة نعمة البنين
زائر
الصرامي مريض نفسي ويعمل متحدث عن نادي النصر . الرديء للرديء . وافق شان طبقه !!

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