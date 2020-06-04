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سارة دندن تكشف أسرار الجمال اللبناني
منذ ساعة
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أحدث التعليقات
غييييوووورررر
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غييييوووورررر
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غييييوووورررر
مادخلنا بهذا الموضوع
الشرقيه
المنطقة الشرقية والاحساء يحتاجون شوية رحمة أقلها تخفيض قيمة أستهلاك الكهرباء بسداد مخفض 50% الدنيا موت والشمس بالأرض والله بتقلي والمكيفات ماهي محتملة للعمل طول النهار والليل يابتخرب وتحتاج للصيانة ولأ للأستبدال أستنزاف غير طبيعي سداد فواتير للكهرباء تقص الظهر وستبدال وصيانة مكيفات هم تقص الظهر صيفنا لأ يرحم أرحمونا وساعدونا في الكهرباء بتخفيض الفواتير إلى 50% اعينونا أعانكم الله ...
القرني
[email protected]
@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
ياااااااارب يامن خلقت الجمال وجعلته فتنه إذا مابتغفر لنا وترحمنا وتتجاوز عنا ولا واحد فينا بيدخل الجنه
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