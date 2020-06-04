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جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تحصد المركز الرابع عالميا في براءة الإختراع

Time منذ 48 دقيقة
Views 1438
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تحصد المركز الرابع عالميا في براءة الإختراع

الرياض (صدى):
حققت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، انجازا جديدا بعد حصولها على المركز الرابع للتصنيف السنوي للأكاديمية الوطنية الأمريكية، للمخترعين واصحاب الملكية الفكرية للجامعات لعام 2019.

وعلق الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ورئيس مجلس أمناء الجامعة بان هذا الإنجاز يُعدُّ فخراً للمملكة كلها،مردفا بأن الجامعة بتحقيق هذا المركز المتقدم، في إعداد براءات الاختراع، تفوّقت على جامعات ومؤسسات أكاديمية عريقة ومتميزة في هذا المجال.

وثمن الأمير دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، الكبير للتعليم، وحرصهما على أن تواكب الجامعات السعودية أرفع معايير الجودة العالمية، في مجالات التعليم والبحث والابتكار والتطوير وخدمة المجتمع.

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أحدث التعليقات

ام معاذ
جزاك الله خير
ام معاذ
جزاك الله خير
ام معاذ
جزاك الله خير
سعيد الهلالي
الله يسامحكم يالزعماء كيف تردون عاي مجانيين. هذا . 😂😂
سعيد الهلالي
الله يسامحكم يالزعماء كيف تردون عاي مجانيين. هذا . 😂😂

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