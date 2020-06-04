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البرلمان التونسي يوجه اتهامات لـ "الغنوشي" بالعمالة لقطر وتركيا

Time منذ ساعة
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البرلمان التونسي يوجه اتهامات لـ "الغنوشي" بالعمالة لقطر وتركيا

وكالات (صدى):
اشتعل البرلمان التونسي خلال جلسة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي حول تحركاته الخارجية غير المعلنة والمشبوهة مع تركيا .

ووجه برلمانيون اتهامات رسمية لـ"الغنوشي " بالعمالة لقطر وتركيا ومحاولة إذلال تونس وجعلها ولاية تابعة للخلافة العثمانية ، فضلاً عن التحرك الخارجي بعيداً عن البرلمان مع تجاهل رموز الدولة ورئيسها .

كما وجه برلمانيون اتهامات له بتقسيم الشارع التونسي والبرلمان بسبب سياسته الداعية للفتنه وشق الصف بالتعاون ما قطر وتركيا ما شكل عار على التونسيين .

وكان "الغنوشي" قد أجرى مقابلة في مدغشقر ومقابلات ومكالمات غير معلنة مع "أردوغان " خاصةً فيما يخص الشأن الليبي .

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أحدث التعليقات

ام معاذ
جزاك الله خير
ام معاذ
جزاك الله خير
ام معاذ
جزاك الله خير
سعيد الهلالي
الله يسامحكم يالزعماء كيف تردون عاي مجانيين. هذا . 😂😂
سعيد الهلالي
الله يسامحكم يالزعماء كيف تردون عاي مجانيين. هذا . 😂😂

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