البرلمان التونسي يوجه اتهامات لـ "الغنوشي" بالعمالة لقطر وتركيا

وكالات (صدى):
اشتعل البرلمان التونسي خلال جلسة مساءلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي حول تحركاته الخارجية غير المعلنة والمشبوهة مع تركيا .
ووجه برلمانيون اتهامات رسمية لـ"الغنوشي " بالعمالة لقطر وتركيا ومحاولة إذلال تونس وجعلها ولاية تابعة للخلافة العثمانية ، فضلاً عن التحرك الخارجي بعيداً عن البرلمان مع تجاهل رموز الدولة ورئيسها .
كما وجه برلمانيون اتهامات له بتقسيم الشارع التونسي والبرلمان بسبب سياسته الداعية للفتنه وشق الصف بالتعاون ما قطر وتركيا ما شكل عار على التونسيين .
وكان "الغنوشي" قد أجرى مقابلة في مدغشقر ومقابلات ومكالمات غير معلنة مع "أردوغان " خاصةً فيما يخص الشأن الليبي .
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