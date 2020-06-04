تزايد حوادث الإنتحار خلال 48 ساعة يثير الفزع في دولة عربية

خالد الظفيري (صدى):
في مصادفات مثيرة لفزع ، أقدم عدد من الأشخاص بالكويت على الإنتحار بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا وإجراءات الحظر عل بعض المناطق .
وشهدت الكويت خلال 48 ساعة 4 حوادث انتحار كان آخرها لمقيم نيبالي في المهبولة قام بشنق نفسه ، كما أقدم وافد على إلقاء نفسه من أعلى في الصالحية ، وقام آخر بشنق نفسه في اسطبلات الأحمدي ، فيما قامت وافدة "عاملة منزلية " بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بمنزل كفيلها .
وتحاول الشرطة الكويتية فك لغز تكرار حوادث الإنتحار بشكل مخيف والتي كان العامل المشترك بينها "كورونا" على الأرجح .