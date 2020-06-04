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تزايد حوادث الإنتحار خلال 48 ساعة يثير الفزع في دولة عربية

Time منذ 16 ساعة
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تزايد حوادث الإنتحار خلال 48 ساعة يثير الفزع في دولة عربية

خالد الظفيري (صدى):
في مصادفات مثيرة لفزع ، أقدم عدد من الأشخاص بالكويت على الإنتحار بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا وإجراءات الحظر عل بعض المناطق .

وشهدت الكويت خلال 48 ساعة 4 حوادث انتحار كان آخرها لمقيم نيبالي في المهبولة قام بشنق نفسه ، كما أقدم وافد على إلقاء نفسه من أعلى في الصالحية ، وقام آخر بشنق نفسه في اسطبلات الأحمدي ، فيما قامت وافدة "عاملة منزلية " بإلقاء نفسها من الطابق الثالث بمنزل كفيلها .

وتحاول الشرطة الكويتية فك لغز تكرار حوادث الإنتحار بشكل مخيف والتي كان العامل المشترك بينها "كورونا" على الأرجح .

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
السائل الممثل هنا هو النشا والمغناطيسية هنا من نوع مجموع مجموع الجزيئات وليس فقط وحدة مجموع الجزيئات مغناطيسية من الدرجة الرابعة
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حسبي الله ونعم الوكيل
القرني[email protected]@,,,,قاآآآآهرهم😎🤞
حاكموه غيابي😉
د محمد ماجد بخش
اي مادة لزجة تصنع ذلك بدون الحاجة للمغناطيس ولا المطرقة
د محمد ماجد بخش
الفرق بين التجربة هذه وما قبلها أن المغناطيس تمسك بالمطرقة وتمغنط منها وبقي متصلا مع سطح كأس النشا

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