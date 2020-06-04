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مدني جازان يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

Time منذ ساعة
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مدني جازان يحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

جازان (صدى):
دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة الى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة ونشاط بالرياح السطحية وتساقط للبرد وجريان للسيول مع تدني في مدى الرؤية .

ودعا المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي الجميع للتقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن الأسلاك والتوصيلات الكهربائية ،التي يمكن أن تتعرض لمياه الأمطار ،وذلك تفادياً للصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار ، وعدم المخاطرة بقطع مياه السيول وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الاطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الاجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية ، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر المختلفة وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الالكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني .

وأكد أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على متابعة تلك التغيرات المناخية ورفع درجة الجاهزية والتهيؤ للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة جميع المخاطر من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.

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أحدث التعليقات

ام معاذ
جزاك الله خير
ام معاذ
جزاك الله خير
ام معاذ
جزاك الله خير
سعيد الهلالي
الله يسامحكم يالزعماء كيف تردون عاي مجانيين. هذا . 😂😂
سعيد الهلالي
الله يسامحكم يالزعماء كيف تردون عاي مجانيين. هذا . 😂😂

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