الطريقة المثالية للتدريس المنزلي أثناء الحجر

أميرة خالد (صدى):
تواجه أغلب الأسر حول العالم تحدي لمواصلة استحصال أبنائهم للدروس خاصةً وإذا كانوا أطفال من الصعب تعويضهم عن البيئة الدراسية بالمدارس .
وأكد خبراء ألمان على ضرورة الخطوات التالية من أجل تجربة تعليمية ناجحة من المنزل :
1- افرضي جدول يومي منظم : يجب أن تنظمي يوم أطفالك بين أوقات اللعب أو المذاكرة مع فرض جدول يومي بين المواد الدراسية .
2- اتركي طفلك يتعلم ويجرب : اسمحي له بحرية الخطأ والتجربة وسيكون تعلمه أكثر رسوخ بذهنخ .
3- اعتمدي على الأنشطة اليدوية : فيفضل استخدام مواد للشرح عليها أثناء التعليم وغيرها من الأنشطة اليدوية .
4- اسمحي له بالكسل والملل: فهذه مشاعر طبيعية وتفيد الداغ أيضاً وتجعله أكثر قدرة على الإبداع .
5- اعملي على إشاعة الطاقة الإيجابية والتشجيع .
6- احرصي على مواصلة العلاقات الإجماعية بالهاتف والإنترنت .
7- اخرجي مع طفلك في الهواء الطلق بعيداً عن الإختلاط بالآخرين .