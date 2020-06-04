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الطريقة المثالية للتدريس المنزلي أثناء الحجر

Time منذ 13 ساعة
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الطريقة المثالية للتدريس المنزلي أثناء الحجر

أميرة خالد (صدى):
تواجه أغلب الأسر حول العالم تحدي لمواصلة استحصال أبنائهم للدروس خاصةً وإذا كانوا أطفال من الصعب تعويضهم عن البيئة الدراسية بالمدارس .

وأكد خبراء ألمان على ضرورة الخطوات التالية من أجل تجربة تعليمية ناجحة من المنزل :

1- افرضي جدول يومي منظم : يجب أن تنظمي يوم أطفالك بين أوقات اللعب أو المذاكرة مع فرض جدول يومي بين المواد الدراسية .

2- اتركي طفلك يتعلم ويجرب : اسمحي له بحرية الخطأ والتجربة وسيكون تعلمه أكثر رسوخ بذهنخ .

3- اعتمدي على الأنشطة اليدوية : فيفضل استخدام مواد للشرح عليها أثناء التعليم وغيرها من الأنشطة اليدوية .

4- اسمحي له بالكسل والملل: فهذه مشاعر طبيعية وتفيد الداغ أيضاً وتجعله أكثر قدرة على الإبداع .

5- اعملي على إشاعة الطاقة الإيجابية والتشجيع .

6- احرصي على مواصلة العلاقات الإجماعية بالهاتف والإنترنت .

7- اخرجي مع طفلك في الهواء الطلق بعيداً عن الإختلاط بالآخرين .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎
جزاك الله خير ياشيخ وبارك فيك .. آمين ..
ابو محمد 😎
خير ان شاء الله ..
❤❤❤ arrayyan 🎼لريان 🎶🎻💚💚
«اللهم اكشف عنا هذا الوباء، يا عالِم كل خفية، يا صارف كل بليّة، ندعوك بما اشتدت به فاقتنا، وضعُفت قوتنا، وقلت حيلتنا، اللهم ارحمنا وأغثنا، والطف بنا، و تداركنا بإغاثتك، اللهم نتوسل إليك باسمك الواحد، الفرد الصمد، وباسمك العظيم فرج عنا ما أمسينا فيه، و ما أصبحنا فيه، أجرنا أجرنا أجرنا يا الله، يا كاشف الهموم، ومفرج الكرب العظيم، ويا من إذا أراد شيئًا يقول له: كُن فيكون، رباه رباه أحاطت بي الذنوب والمعاصي، فلا أجد الرحمة والعناية من غيرك، فأمدني بها».
سليم
عليه من الله ما يستحق ..هذا منكر النعمة....يجب على الجهات المسؤولة التشهير بعقابه كم من محروم من مثل هذه النعمة نعمة البنين
زائر
الصرامي مريض نفسي ويعمل متحدث عن نادي النصر . الرديء للرديء . وافق شان طبقه !!

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