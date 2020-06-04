نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

"آيفون" لـ "لصوص متاجرها": يتم تتبعكم

Time منذ 52 دقيقة
Views 1476
"آيفون" لـ "لصوص متاجرها": يتم تتبعكم

وكالات (صدى):
تتبعت شركة "آبل " هواتفها التي سرقت من متاجرها أثناء أعمال الشغب التي رافقت الإحتجاجات المناهضة لمقتل جورج فلويد في مينيابوليس، وأرسلت رسالة للصوص جاء فيها " يتم تتبعكم".

وتعمل الشركة الآن على تعطيل أجهزتها، حيث بدات تظهر على شاشات أجهزة آيفون المسروقة رسالة التحذير من شركة أبل، وانتشرت صور لهذه الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "تويتر" و"ريديت".

وكانت متاجر أبل، التي بدأت مؤخرا في إعادة فتح فروعها في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد أشهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، أعلنت عن أعمال تخريب وسرقة طالت عدة محال تابعة لها، بما في ذلك في نيويورك وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا
اذا طلبت سالم الدوسري من جولي شيك يجيك هذا اللاعب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
fds
الله يلطف فيهم
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️ إذا كذا الفحص عوذه.
ابوبدر
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلا به غيرنا وفضلنا على كثير دمن خلق تفضيلا. يارب ابعدنا عنها وابعدها عنا وعن ابنائنا وبناتنا واهلينا واصدقائنا واحبابنا واحفظ ابناء وبنات وطننا عنها وجميع المسلمين يارب. مصيبة هالبلاوي انها معدة ومجهزة لتخريب واتلاف العقول والهدف الرئيسي منها جلب الاموال. حسبنا الله وكفى فيمن يتاجر فيها وربنا يجعله دائما في عذاب ومرض في الدنيا وفي الآخرة في اسفل سافلين بالنار.

أخر الأخبار

إلزام المعاهد الأهلية بـ 7 شروط لتدريب صغار السن
إلزام المعاهد الأهلية بـ 7 شروط لتدريب صغار السن
Time منذ 17 دقيقة Views 1290
هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان
هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان
Time منذ 18 دقيقة Views 1275
كشف الحالة الصحية لـ "ميسي" بعد أنباء إصابته
كشف الحالة الصحية لـ "ميسي" بعد أنباء إصابته
Time منذ 27 دقيقة Views 1453
بالفيديو.. بسمة وهبة توجه رسالة شديدة اللهجة لفنانة مشهورة
بالفيديو.. بسمة وهبة توجه رسالة شديدة اللهجة لفنانة مشهورة
Time منذ 42 دقيقة Views 562
" هدف" يحذر من الحسابات الوهمية التي تستغل المستفيدين من إعانة البحث عن عمل
" هدف" يحذر من الحسابات الوهمية التي تستغل المستفيدين من إعانة البحث عن عمل
Time منذ 43 دقيقة Views 1322
بالفيديو.. مسؤول بوزارة الخارجية: لا يوجد إلزام لعودة المواطنين من الخارج
بالفيديو.. مسؤول بوزارة الخارجية: لا يوجد إلزام لعودة المواطنين من الخارج
Time منذ 47 دقيقة Views 1364
"آيفون" لـ "لصوص متاجرها": يتم تتبعكم
"آيفون" لـ "لصوص متاجرها": يتم تتبعكم
Time منذ 52 دقيقة Views 1476
إصابة شخصين إثر حادث مروري على طريق الخرمة
إصابة شخصين إثر حادث مروري على طريق الخرمة
Time منذ 57 دقيقة Views 1343
الطريقة المثالية للتدريس المنزلي أثناء الحجر
الطريقة المثالية للتدريس المنزلي أثناء الحجر
Time منذ ساعة Views 1299
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة وتبوك
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة وتبوك
Time منذ ساعة Views 1470