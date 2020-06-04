"آيفون" لـ "لصوص متاجرها": يتم تتبعكم

وكالات (صدى):
تتبعت شركة "آبل " هواتفها التي سرقت من متاجرها أثناء أعمال الشغب التي رافقت الإحتجاجات المناهضة لمقتل جورج فلويد في مينيابوليس، وأرسلت رسالة للصوص جاء فيها " يتم تتبعكم".
وتعمل الشركة الآن على تعطيل أجهزتها، حيث بدات تظهر على شاشات أجهزة آيفون المسروقة رسالة التحذير من شركة أبل، وانتشرت صور لهذه الرسائل على مواقع التواصل الاجتماعي، مثل "تويتر" و"ريديت".
وكانت متاجر أبل، التي بدأت مؤخرا في إعادة فتح فروعها في جميع أنحاء الولايات المتحدة بعد أشهر من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا الجديد، أعلنت عن أعمال تخريب وسرقة طالت عدة محال تابعة لها، بما في ذلك في نيويورك وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة.