نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن الإجراءات الاحترازية تجاه "كورونا"

Time منذ ساعة
Views 1518
وزير الشؤون الإسلامية يوجه بتخصيص خطبة الجمعة عن الإجراءات الاحترازية تجاه "كورونا"

محمد السعران (صدى):
وجه معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، جميع الخطباء في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الثالث عشر من شهر شوال الجاري 1441 هـ، للحديث عن " الاجراءات الاحترازية تجاه فيروس كورونا "، في إطار سعي الوزارة ودورها الفاعل في المساهمه في نشر الوعي الشرعي ، وتوعية أفراد المجتمع لكل ما ينفعهم في أمور دينهم ودنياهم، ولما لخطب الجمعة من أهمية في التوجيه والإرشاد الى بعض القضايا والتذكير بها ومنها ما صدر من جهات الاختصاص في الدولة - أيدها الله - من إجراءات احترازيه تجاه فايروس كورونا .

كما تضمن التوجيه الإشارة إلى جهود هذه الدولة المباركة تجاه ماقامت به من اجراءات استباقية ساهمت بتوفيق الله في الحد من تفشي هذا الوباء الخطير، وإلى ما اتخذته القيادة الرشيدة من قرارات صائبة في المحافظة على صحة وسلامة المواطن والمقيم وحتى المخالفين لنظام الإقامة.

ويأتي توجيه معاليه، تفعيلاً لدور منابر الجمعة وتعزيز مساهمتها في توعية المجتمع والحرص على حمايته، وبيان الواجب الشرعي على الفرد في حق نفسه وغيره في أخذ الأسباب لتوقي هذا الوباء الخطير "فيروس كورونا"، والتأكيد على أهمية الدور الوقائي للفرد والمجتمع ، وحفظ النفس التي هي من مقاصد الشرع الحنيف .

يذكر أن هذا التوجيه يأتي في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد وفق توجيهات القيادة الرشيدة، لمواكبة الأحداث التي تهم المجتمع، وتسهم في التوعية والإرشاد بالأخطار التي تهدد سلامة المجتمع .

Time واتساب

أحدث التعليقات

الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا
اذا طلبت سالم الدوسري من جولي شيك يجيك هذا اللاعب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
طيب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️ إذا كذا الفحص عوذه.
ابوبدر
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلا به غيرنا وفضلنا على كثير دمن خلق تفضيلا. يارب ابعدنا عنها وابعدها عنا وعن ابنائنا وبناتنا واهلينا واصدقائنا واحبابنا واحفظ ابناء وبنات وطننا عنها وجميع المسلمين يارب. مصيبة هالبلاوي انها معدة ومجهزة لتخريب واتلاف العقول والهدف الرئيسي منها جلب الاموال. حسبنا الله وكفى فيمن يتاجر فيها وربنا يجعله دائما في عذاب ومرض في الدنيا وفي الآخرة في اسفل سافلين بالنار.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا ولا يبلابنا

أخر الأخبار

إلزام المعاهد الأهلية بـ 7 شروط لتدريب صغار السن
إلزام المعاهد الأهلية بـ 7 شروط لتدريب صغار السن
Time منذ 17 دقيقة Views 1290
هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان
هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان
Time منذ 18 دقيقة Views 1275
كشف الحالة الصحية لـ "ميسي" بعد أنباء إصابته
كشف الحالة الصحية لـ "ميسي" بعد أنباء إصابته
Time منذ 27 دقيقة Views 1453
بالفيديو.. بسمة وهبة توجه رسالة شديدة اللهجة لفنانة مشهورة
بالفيديو.. بسمة وهبة توجه رسالة شديدة اللهجة لفنانة مشهورة
Time منذ 41 دقيقة Views 562
" هدف" يحذر من الحسابات الوهمية التي تستغل المستفيدين من إعانة البحث عن عمل
" هدف" يحذر من الحسابات الوهمية التي تستغل المستفيدين من إعانة البحث عن عمل
Time منذ 43 دقيقة Views 1322
بالفيديو.. مسؤول بوزارة الخارجية: لا يوجد إلزام لعودة المواطنين من الخارج
بالفيديو.. مسؤول بوزارة الخارجية: لا يوجد إلزام لعودة المواطنين من الخارج
Time منذ 47 دقيقة Views 1364
"آيفون" لـ "لصوص متاجرها": يتم تتبعكم
"آيفون" لـ "لصوص متاجرها": يتم تتبعكم
Time منذ 52 دقيقة Views 1473
إصابة شخصين إثر حادث مروري على طريق الخرمة
إصابة شخصين إثر حادث مروري على طريق الخرمة
Time منذ 57 دقيقة Views 1343
الطريقة المثالية للتدريس المنزلي أثناء الحجر
الطريقة المثالية للتدريس المنزلي أثناء الحجر
Time منذ ساعة Views 1299
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة وتبوك
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة وتبوك
Time منذ ساعة Views 1470