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ترامب يصف وزير دفاعه السابق بـ " كلب مجنون " بعدما طالب بعزله

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ترامب يصف وزير دفاعه السابق بـ " كلب مجنون " بعدما طالب بعزله

واشنطن (صدى):
علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، على مطالبة وزير دفاعه السابق جيمس ماتيس، بعزله على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد بسبب مقتل جورج فلويد.

وقال ترامب: " ربما أكثر شيء مشترك بيني والرئيس السابق باراك أوباما هو أننا كان لدينا الشرف بعزل جيمس ماتيس، الذي يعد أكثر جنرال مبالغ فيه في العالم ".

وأضاف: " لقد كنا نطلق عليه ساخرين لقب الفوضوي، ثم أطلقت عليه لاحقًا لقب الكلب المجنون ".

وكان ماتيس قال إن الرئيس ترامب نجح في تقسيم المجتمع الأمريكي بسبب مواقفه إزاء تلك الاحتجاجات، مشددًا على ضرورة محاسبته وجميع المسئولين في البيت الأبيض.

وأضاف ماتيس: " لقد كان ترامب أول رئيس عملت معه في حياتي، وهو الآن يسعى جاهدًا لتفريق الشعب الأمريكي، إن ما نشهده الآن هو نتيجة قوية لسياسات إدارة غير ناضجة، ويجب علينا التضافر لإزاحة تلك الإدارة في سبيل تدعيم ركائز مجتمعنا المدني".

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