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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

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حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس

الرياض (صدى):
توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولاً لأمطار رعدية تسبق برياح نشطة على مناطق (نجران ، جازان , عسير، الباحة) . فيما تأثر الرياح النشطة على طول الساحل الغربي للبحر الأحمر كذلك على مناطق ( الشرقية، الرياض ، القصيم ، حائل , المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى شمالية بسرعة 25-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية الى شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج الى مائج .

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