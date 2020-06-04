نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة وتبوك

Time منذ ساعة
Views 1470
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة وتبوك

المدينة المنورة (صدى):
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة خلال هذا اليوم, يتضمن استمرار نشاط الرياح السطحية، والأتربة المثارة، وتدني مدى الرؤية .

وبينت الإدارة أن الحالة تشمل المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع، وتستمر حتى السابعة من مساء اليوم - بإذن الله تعالى - .

كما نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على أجزاء من منطقة تبوك, تشمل مدينة تبوك ومحافظة تيماء.

وأشارت الهيئة إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة السادسة مساءً .

Time واتساب

أحدث التعليقات

الهلال بطلاً لدوري ابطال اسيا
اذا طلبت سالم الدوسري من جولي شيك يجيك هذا اللاعب
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️🙆‍♀️ إذا كذا الفحص عوذه.
ابوبدر
الحمد لله الذي عافانا مما ابتلا به غيرنا وفضلنا على كثير دمن خلق تفضيلا. يارب ابعدنا عنها وابعدها عنا وعن ابنائنا وبناتنا واهلينا واصدقائنا واحبابنا واحفظ ابناء وبنات وطننا عنها وجميع المسلمين يارب. مصيبة هالبلاوي انها معدة ومجهزة لتخريب واتلاف العقول والهدف الرئيسي منها جلب الاموال. حسبنا الله وكفى فيمن يتاجر فيها وربنا يجعله دائما في عذاب ومرض في الدنيا وفي الآخرة في اسفل سافلين بالنار.
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الله لايبلانا ولا يبلابنا
🍵عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء☕
الرياح من نص الليل تزعزع فينا

أخر الأخبار

إلزام المعاهد الأهلية بـ 7 شروط لتدريب صغار السن
إلزام المعاهد الأهلية بـ 7 شروط لتدريب صغار السن
Time منذ 17 دقيقة Views 1290
هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان
هطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان
Time منذ 18 دقيقة Views 1275
كشف الحالة الصحية لـ "ميسي" بعد أنباء إصابته
كشف الحالة الصحية لـ "ميسي" بعد أنباء إصابته
Time منذ 27 دقيقة Views 1453
بالفيديو.. بسمة وهبة توجه رسالة شديدة اللهجة لفنانة مشهورة
بالفيديو.. بسمة وهبة توجه رسالة شديدة اللهجة لفنانة مشهورة
Time منذ 41 دقيقة Views 562
" هدف" يحذر من الحسابات الوهمية التي تستغل المستفيدين من إعانة البحث عن عمل
" هدف" يحذر من الحسابات الوهمية التي تستغل المستفيدين من إعانة البحث عن عمل
Time منذ 43 دقيقة Views 1322
بالفيديو.. مسؤول بوزارة الخارجية: لا يوجد إلزام لعودة المواطنين من الخارج
بالفيديو.. مسؤول بوزارة الخارجية: لا يوجد إلزام لعودة المواطنين من الخارج
Time منذ 46 دقيقة Views 1364
"آيفون" لـ "لصوص متاجرها": يتم تتبعكم
"آيفون" لـ "لصوص متاجرها": يتم تتبعكم
Time منذ 52 دقيقة Views 1473
إصابة شخصين إثر حادث مروري على طريق الخرمة
إصابة شخصين إثر حادث مروري على طريق الخرمة
Time منذ 57 دقيقة Views 1343
الطريقة المثالية للتدريس المنزلي أثناء الحجر
الطريقة المثالية للتدريس المنزلي أثناء الحجر
Time منذ ساعة Views 1299
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة وتبوك
رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة وتبوك
Time منذ ساعة Views 1470