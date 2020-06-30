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إجراء عاجل من بكين تحسبًا لموجة كورونا الثانية

Time منذ ساعة
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إجراء عاجل من بكين تحسبًا لموجة كورونا الثانية

بكين (صدى):
قررت العاصمة الصينية، بكين، مضاعفة من مدة الحجر الصحي المفروضة من 14 يوما إلى 28 يوما، وذلك تحسبًا لموجة فيروس كورونا الثانية التي ضربت البلاد قبل أسابيع.

وتسعى السلطات الصينية لوقف عودة تفشي الفيروس، وذلك من خلال إخضاع الآلاف لفحوصات الكشف عن المرض، بالتزامن مع إعلان تسجيل إصابات جديدة.

وتم وضع العاملين في قسم اللحوم بسوق شينفادي لبيع الأطعمة الذي ظهرت فيه الحالات الجديدة، في الحجر الصحي الطويل.

وأشارت السلطات إلى أن قرابة 34% من حالات الإصابة الجديدة هي لعاملين في قسم اللحوم بالسوق الشعبي، و20 % آخرون هم زوار للمنطقة.

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أحدث التعليقات

ابو عمار
ههههههههههههه حاولت اعلمهن السواقه لكن رفضن خوفا من الحوادث ويقولون اني ابي اتخلص منهن بالحوادث :)
أبو كنان
أي سياحة واستجمام بل نتانة وأمراض؟! فندق 5 نجوم ومافي عندهم وسائل تنقية مياه الصرف وإعادة تدويره! أين الحكومة منكم ؟! فساد وإفساد وجشع وطمع...
ابو عمار
هههههههههههههههههههههه طيب انت اللي طحتي عليها مره وحده وجبتيها لبيتك وصرتي لا تستغني عنها وبما انها جميله فطبيعي جدا ان يعشقها زوجك واحمدي ربك ان زوجك اخبرك برغبته في الزواج منها .. وانصحك ان لا تطلبي الطلاق بل وافقي على زواجه وابقي في بيتك و وظيفتك وزواجه مباح شرعا وبما انك تحبينها ولا تستعنين عنها اقبلي العيش معها ولن تخسري شي
. راعــي الـددســـن .
كلامك صحيح يخوي القرشي . . وانا مثلك شفت البرنامج .
أبو كنان
أعدموها وصحابها وخلي الأرواح الشريرة تساعدكم يا جهلة أفريقيا مشهورة بمثل تلكم الممارسات الشنيعة سحر وخزعبلات وممارسات شركية وإلى الله المشتكى

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