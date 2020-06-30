مفاجأة جديدة عن صراع مناقصة " محيط الرعب"

نواف السالم (صدى):
شهد صراع الفوز بمناقصة ملعب جامعة الملك سعود " محيط الرعب " تطورات جديدة، إذ قدمت شركة "الوسائل"، مبلغًا ماليًا إضافيًا للجامعة، في حال الفوز بمناقصة الملعب.
وكشفت مصادر أن المبلغ الإضافي الذي عرضته الشركة على جامعة الملك سعود، يقدر بـ3 ملايين ريال سنويًا، بحسب " عكاظ ".
وسيكون هذا المبلغ، مقابل حصول شركة "الوسائل"، على حق تغيير اسم الملعب، في حال تمت ترسية المناقصة عليها.
ومن المقرر إعلان اسم الفائز بملعب "محيط الرعب"، ظهر يوم الخميس القادم.
يذكر أن جامعة الملك سعود، افتتحت ملعبها الخاص في عام 2015، قبل أن يقوم نادي الهلال باستئجاره في 2017، من خلال الشركة الراعية وقتها "صلة"، وفي عقد لمدة 3 سنوات كاملة.
ومع نهاية العقد المبرم مع الهلال، طرحت الجامعة، مناقصة جديدة، دخل الهلال مع النصر، في منافسة نارية للفوز بها، قبل أن ينسحب الأخير بسبب ما وصفه بالأخطاء القانونية المعيبة في كراسة الشروط، لتدخل شركة الوسائل، بدلًا منه.