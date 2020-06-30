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مفاجأة جديدة عن صراع مناقصة " محيط الرعب"

Time منذ 9 دقائق
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مفاجأة جديدة عن صراع مناقصة " محيط الرعب"

نواف السالم (صدى):
شهد صراع الفوز بمناقصة ملعب جامعة الملك سعود " محيط الرعب " تطورات جديدة، إذ قدمت شركة "الوسائل"، مبلغًا ماليًا إضافيًا للجامعة، في حال الفوز بمناقصة الملعب.

وكشفت مصادر أن المبلغ الإضافي الذي عرضته الشركة على جامعة الملك سعود، يقدر بـ3 ملايين ريال سنويًا، بحسب " عكاظ ".

وسيكون هذا المبلغ، مقابل حصول شركة "الوسائل"، على حق تغيير اسم الملعب، في حال تمت ترسية المناقصة عليها.

ومن المقرر إعلان اسم الفائز بملعب "محيط الرعب"، ظهر يوم الخميس القادم.

يذكر أن جامعة الملك سعود، افتتحت ملعبها الخاص في عام 2015، قبل أن يقوم نادي الهلال باستئجاره في 2017، من خلال الشركة الراعية وقتها "صلة"، وفي عقد لمدة 3 سنوات كاملة.

ومع نهاية العقد المبرم مع الهلال، طرحت الجامعة، مناقصة جديدة، دخل الهلال مع النصر، في منافسة نارية للفوز بها، قبل أن ينسحب الأخير بسبب ما وصفه بالأخطاء القانونية المعيبة في كراسة الشروط، لتدخل شركة الوسائل، بدلًا منه.

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أحدث التعليقات

ابو بدر
الايجارات راح تنزل الاراضي راح تهبط اسعار السلع والمواد الغذائية راح تنخفض الان العمال الوافدين راح يغادرون.؟؟؟ والله هذا الكلام سمعناها من زمان ولاتغير شي؟؟؟ إلي يتغير بس هو ان الموطن جالس يدفع الظرائب ويتحمل كل شي ههههه.......
عندما يغيب المساء
تعوذ من ابليس وكب ذا الكلام القهوه ما تكيف إلى بالهيل والعويدي والزعفران والزنجبيل وإذا معها بلح والى رطب فهذا هوا المطلوب 😋😋😋😋
. راعــي الـددســـن .
الله يخلف عــلاكم مامن فايده وراكم .
هادي جبران الهاجري
التجار وأصحاب المناصب وضعهم اوكيه لكن المتقاعدين وذوي الدخل المحدود وأصحاب الضمان هم الأكثر ضرر وضع مزي مره آلله يزينها من عنده
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
تهددني لا تهددني 😂😂 اقسم بمن أحل القسم بأنه انسان مريض ومحروم حتى كلامه للأسف ما يعرف يوصل معلومه صحيحه لأنه يتبع لأحد في بنو فقر صاحب الخرقه والكتشب🍅🍅🍅✍😂 فريق ابو قرنبع وش ترتجون من إعلامه شلة زميره.!

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