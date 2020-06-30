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رسميا دخول ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% حيز التنفيذ

Time منذ ساعة
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رسميا دخول ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15% حيز التنفيذ

الرياض (صدى):
دخل اليوم الأربعاء قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى 15 % حيز التنفيذ على جميع السلع والخدمات الخاضعة لها في الأسواق التجارية.

وجاء ذلك بعد الإعلان عن الأمر الملكي رقم ( أ / 638 ) بتعديل المادة (الثانية) من نظام ضريبة القيمة المضافة، والمتضمن رفع نسبة الضريبة من 5 % إلى 15% في الحادي عشر من شهر مايو الماضي.

ودعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين المسجلين في ضريبة القيمة المضافة إلى التحقق من جاهزية منشآتهم، والتعرف على كافة الأحكام الانتقالية المرتبطة برفع نسبة الضريبة، وذلك من خلال مراجعة الدليل الإرشادي للأحكام الانتقالية المتعلقة برفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، إذ يمكن لجميع المكلفين الوصول إليه من خلال الرابط التالي :هنــا

وتحث الهيئة المواطنين والمقيمين على التأكد من عناصر الفاتورة الضريبية، وهي : اسم المتجر، تاريخ الشراء، الرقم الضريبي، وخانة ضريبة القيمة المضافة، داعيةً إياهم إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي منشأة مخالفة في حال عدم توفر تلك العناصر، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة (gazt.gov.sa)، وعبر تطبيق (الضريبة المضافة) للهواتف الذكية.

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أحدث التعليقات

ابو بدر
الايجارات راح تنزل الاراضي راح تهبط اسعار السلع والمواد الغذائية راح تنخفض الان العمال الوافدين راح يغادرون.؟؟؟ والله هذا الكلام سمعناها من زمان ولاتغير شي؟؟؟ إلي يتغير بس هو ان الموطن جالس يدفع الظرائب ويتحمل كل شي ههههه.......
عندما يغيب المساء
تعوذ من ابليس وكب ذا الكلام القهوه ما تكيف إلى بالهيل والعويدي والزعفران والزنجبيل وإذا معها بلح والى رطب فهذا هوا المطلوب 😋😋😋😋
. راعــي الـددســـن .
الله يخلف عــلاكم مامن فايده وراكم .
هادي جبران الهاجري
التجار وأصحاب المناصب وضعهم اوكيه لكن المتقاعدين وذوي الدخل المحدود وأصحاب الضمان هم الأكثر ضرر وضع مزي مره آلله يزينها من عنده
ابو بدر المدريدي الهلالي العالمي💙
تهددني لا تهددني 😂😂 اقسم بمن أحل القسم بأنه انسان مريض ومحروم حتى كلامه للأسف ما يعرف يوصل معلومه صحيحه لأنه يتبع لأحد في بنو فقر صاحب الخرقه والكتشب🍅🍅🍅✍😂 فريق ابو قرنبع وش ترتجون من إعلامه شلة زميره.!

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