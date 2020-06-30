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القيادة تهنئ الحاكم العام لكندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

Time منذ ساعة
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القيادة تهنئ الحاكم العام لكندا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني

الرياض (صدى):
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود "حفظه الله"، برقية تهنئة، لفخامة السيدة جولي باييت الحاكم العام لكندا، بمناسبة ذكرى يوم كندا.

وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامتها، ولحكومة وشعب كندا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لفخامة السيدة جولي باييت الحاكم العام لكندا، بمناسبة ذكرى يوم كندا.

وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامتها، راجياً لحكومة وشعب كندا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
والله حتى لو مافيها أي فائده أنا ما أقدر استغنى عنها .🍅😋.
M-512
يقلدون الغرب خزعبلات حمقى يمكن يموتن قبل يتزوجن
M-512
انا فيني صلع ومسبب لي عقدة نفسيه بس وين القى هذا الفطر هل يباع في السوبر ماركتات
. راعــي الـددســـن .
أين الثــرى مِن الثــريا ـ وعجــبي عليــك يازمــن . . وإييييييييه ـ بَــسِ خلاص على قولة شعبوله .
M-512
عسى الله يلطف فينا😓💔

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