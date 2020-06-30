نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

بالصور..النصر يواصل تدريباته على ملعب الرمز

Time منذ ساعة
Views 1483
بالصور..النصر يواصل تدريباته على ملعب الرمز

نواف السالم (صدى):
واصل فريق النصر تدريباته على ملعب الرمز استعدادًا لاستكمال الموسم، حيث تضمنت التمارين تدريبات لياقية وتكتيكية.

ويواصل الثلاثي عمر هواسي وعبدالله مادو وفراس البريكان برنامجهم التأهيلي.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
والله حتى لو مافيها أي فائده أنا ما أقدر استغنى عنها .🍅😋.
M-512
يقلدون الغرب خزعبلات حمقى يمكن يموتن قبل يتزوجن
M-512
انا فيني صلع ومسبب لي عقدة نفسيه بس وين القى هذا الفطر هل يباع في السوبر ماركتات
. راعــي الـددســـن .
أين الثــرى مِن الثــريا ـ وعجــبي عليــك يازمــن . . وإييييييييه ـ بَــسِ خلاص على قولة شعبوله .
M-512
عسى الله يلطف فينا😓💔

أخر الأخبار

وزير الخارجية: «يجب استمرار حظر تسليح إيران بعد إثبات تورطها في هجوم أرامكو»
وزير الخارجية: «يجب استمرار حظر تسليح إيران بعد إثبات تورطها في هجوم أرامكو»
Time منذ 6 دقائق Views 1177
آل الشيخ: «أردوغان وحكومته بلطجية بمعنى الكلمة»
آل الشيخ: «أردوغان وحكومته بلطجية بمعنى الكلمة»
Time منذ 19 دقيقة Views 1504
أمانة جدة تُغلق سوق شهير للذهب بعد إعادة فتحه دون إذن للمرة الثانية
أمانة جدة تُغلق سوق شهير للذهب بعد إعادة فتحه دون إذن للمرة الثانية
Time منذ 26 دقيقة Views 1403
أحمد عكاش يعلن رسميًا رحيله عن النصر
أحمد عكاش يعلن رسميًا رحيله عن النصر
Time منذ 29 دقيقة Views 1514
«المرور» يوضح رسوم تجديد رخصة القيادة بعد رفع الضريبة إلى 15%
«المرور» يوضح رسوم تجديد رخصة القيادة بعد رفع الضريبة إلى 15%
Time منذ 43 دقيقة Views 2214
شاهد.. تركيا تترك 9 لاجئين سوريين يواجهون الغرق وترفض مساعدتهم
شاهد.. تركيا تترك 9 لاجئين سوريين يواجهون الغرق وترفض مساعدتهم
Time منذ 53 دقيقة Views 1658
بالصور..النصر يواصل تدريباته على ملعب الرمز
بالصور..النصر يواصل تدريباته على ملعب الرمز
Time منذ ساعة Views 1483
كيدهن عظيم
كيدهن عظيم
Time منذ ساعة Views 1019
امرأة غاضبة تبصق على عامل
امرأة غاضبة تبصق على عامل
Time منذ ساعة Views 578
الله يتمم على خير
الله يتمم على خير
Time منذ ساعة Views 746