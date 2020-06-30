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بالصور..النصر يواصل تدريباته على ملعب الرمز
منذ ساعة
1483
نواف السالم (صدى):
واصل فريق النصر تدريباته على ملعب الرمز استعدادًا لاستكمال الموسم، حيث تضمنت التمارين تدريبات لياقية وتكتيكية.
ويواصل الثلاثي عمر هواسي وعبدالله مادو وفراس البريكان برنامجهم التأهيلي.
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أحدث التعليقات
. راعــي الـددســـن .
والله حتى لو مافيها أي فائده أنا ما أقدر استغنى عنها .🍅😋.
M-512
يقلدون الغرب خزعبلات حمقى يمكن يموتن قبل يتزوجن
M-512
انا فيني صلع ومسبب لي عقدة نفسيه بس وين القى هذا الفطر هل يباع في السوبر ماركتات
. راعــي الـددســـن .
أين الثــرى مِن الثــريا ـ وعجــبي عليــك يازمــن . . وإييييييييه ـ بَــسِ خلاص على قولة شعبوله .
M-512
عسى الله يلطف فينا😓💔
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