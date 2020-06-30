نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة

«يويفا» يحسم مكان إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا

Time منذ ساعة
Views 1478
«يويفا» يحسم مكان إقامة مباريات دوري أبطال أوروبا

وكالات (صدى):
حسم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) امر المكان الذي سيقام فيه مبارايات دوري أبطال أوروبا، مؤكدًا علىالتزامه الكامل بإقامة بطولة مصغرة بمشاركة الأندية المتأهلة لدور الثمانية لدوري الأبطال في لشبونة في أغسطس المقبل.

ويأتي ذلك تزامنًا مع استعداد عدد من ضواحي العاصمة البرتغالية لإعادة فرض إجراءات العزل العام مع ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا مرة أخرى.

وقال اليويفا في بيان إن رئيسه ألكسندر تشيفرين عقد اجتماعًا عبر الفيديو مع رئيس وزراء البرتغال أنطونيو كوستا لمناقشة خطط إقامة البطولة المصغرة.

وأضاف:"خلال الاجتماع أبدت الأطراف كلها التزامها بالعمل معًا لإقامة بطولة ناجحة في لشبونة".

وقال اليويفا هذا الشهر إن النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا، المتوقفة منذ مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا، ستستكمل في بطولة مصغرة تضم 8 أندية في لشبونة بين 12 و23 أغسطس المقبل.

Time واتساب

أحدث التعليقات

. راعــي الـددســـن .
والله حتى لو مافيها أي فائده أنا ما أقدر استغنى عنها .🍅😋.
M-512
يقلدون الغرب خزعبلات حمقى يمكن يموتن قبل يتزوجن
M-512
انا فيني صلع ومسبب لي عقدة نفسيه بس وين القى هذا الفطر هل يباع في السوبر ماركتات
. راعــي الـددســـن .
أين الثــرى مِن الثــريا ـ وعجــبي عليــك يازمــن . . وإييييييييه ـ بَــسِ خلاص على قولة شعبوله .
M-512
عسى الله يلطف فينا😓💔

أخر الأخبار

وزير الخارجية: «يجب استمرار حظر تسليح إيران بعد إثبات تورطها في هجوم أرامكو»
وزير الخارجية: «يجب استمرار حظر تسليح إيران بعد إثبات تورطها في هجوم أرامكو»
Time منذ 5 دقائق Views 1176
آل الشيخ: «أردوغان وحكومته بلطجية بمعنى الكلمة»
آل الشيخ: «أردوغان وحكومته بلطجية بمعنى الكلمة»
Time منذ 19 دقيقة Views 1499
أمانة جدة تُغلق سوق شهير للذهب بعد إعادة فتحه دون إذن للمرة الثانية
أمانة جدة تُغلق سوق شهير للذهب بعد إعادة فتحه دون إذن للمرة الثانية
Time منذ 25 دقيقة Views 1401
أحمد عكاش يعلن رسميًا رحيله عن النصر
أحمد عكاش يعلن رسميًا رحيله عن النصر
Time منذ 29 دقيقة Views 1507
«المرور» يوضح رسوم تجديد رخصة القيادة بعد رفع الضريبة إلى 15%
«المرور» يوضح رسوم تجديد رخصة القيادة بعد رفع الضريبة إلى 15%
Time منذ 43 دقيقة Views 2207
شاهد.. تركيا تترك 9 لاجئين سوريين يواجهون الغرق وترفض مساعدتهم
شاهد.. تركيا تترك 9 لاجئين سوريين يواجهون الغرق وترفض مساعدتهم
Time منذ 53 دقيقة Views 1657
بالصور..النصر يواصل تدريباته على ملعب الرمز
بالصور..النصر يواصل تدريباته على ملعب الرمز
Time منذ ساعة Views 1481
كيدهن عظيم
كيدهن عظيم
Time منذ ساعة Views 1014
امرأة غاضبة تبصق على عامل
امرأة غاضبة تبصق على عامل
Time منذ ساعة Views 570
الله يتمم على خير
الله يتمم على خير
Time منذ ساعة Views 746